Drástica caída de la tasa de positividad de Covid 19 en Bariloche

Después de meses de permanecer en "rojo", el Ministerio de Salud de Nación posicionó a Bariloche como ciudad con riesgo epidemiológico medio. "Desde hace cuatro semanas, Bariloche tiene un descenso de los casos positivos. Un indicador clave es la tasa de positividad que se define del número de testeos que se realizan a diario y los casos confirmados", explicó Víctor Parodi, jefe del Dapa (Departamento de Actividades Programadas para el Área) de hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

"Si de los 100 testeos que realizamos -puntualizó-, detectamos 7 casos positivos, nos da un porcentaje. La idea es que la tasa de positividad sea menor al 10% cada día. En este sentido, estamos muy bien en las últimas seis semanas".

Puso como ejemplo el último domingo, cuando se realizaron 92 tests, de los cuales solo 6 dieron positivos. El resto se descartó. O el lunes, con 107 tests y solo 7 nuevos contagios. Los otros 100 dieron negativo.

"Eso nos permite ver el comportamiento. La tasa de positividad nos sirve para rastrear los contactos estrechos de esa persona que dio negativo. Y muchas veces, se complica porque no muchos quieren decir quiénes son sus contactos estrechos", argumentó.

¿Hay realmente pocos contagios en Bariloche o los que manifiestan síntomas ya no se hisopan?, preguntó este diario. "Los que trabajan o tienen actividades escolares o comunitarias consultan. Si están sintomáticos, piden certificados. El que no trabaja formalmente se autoaisla. Ya se considera positivo. Pero no tenemos identificado qué porcentaje de gente será", reconoció.

También dijo que muchos consultan por temor a alguna complicación posterior de la enfermedad. "De todas formas -acotó-, las causas que hoy pueden llevar a una reducción progresiva de casos, tienen que ver con el porcentaje de vacunación que, en Bariloche, ya está por encima de los 148.000 vacunados", dijo.

Con 456 muertes en lo que va de la pandemia, Bariloche es la ciudad rionegrina con más víctimas fatales. Los primeros días de septiembre se informaron dos fallecimientos y hubo 30 en agosto, pese a la caída de la curva de contagios.

Parodi recalcó que "la vacunación no va a eliminar los casos de Covid, ni los casos graves. Ninguna vacuna tiene una eficacia superior al 95%. Por eso, en algunos países ya están hablando de una tercera dosis. Entonces, ¿van a seguir habiendo casos? Sí. ¿Casos fatales? También", manifestó.

Destacó que "un gran porcentaje de las personas que murieron habían tomado la decisión de no vacunarse. Y otros padecían algún factor de riesgo previo".

Hasta la noche del lunes, había solo una persona internada en terapia intensiva por Covid en el hospital público y dos en el Sanatorio San Carlos.

Respecto a la situación de la pandemia en Bariloche, Parodi consideró que habrá que analizar el comportamiento del impacto del turismo estudiantil ya que "los adolescentes tienen otro tipo de conductas".

"Solo esperamos que el protocolo se cumpla. Sirve en la medida en que alguien lo controle. Y debe ser un tercero; no la misma institución. Calculo que esta semana conoceremos los lineamientos", dijo Parodi.