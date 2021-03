Dueños de salones y boliches piden que se autoricen las pistas de baile en Neuquén

Desde la Asociación de Organizadores de Eventos, Proveedores y Afines de Río Negro y Neuquén (Aoepa) reclamaron que en Neuquén haya mayores controles sobre las fiestas clandestinas y que se promueva desde el Estado los lugares habilitados para la realización de eventos. Sostienen que si bien se habilitaron los salones de eventos, la actividad "nunca arrancó". Entre otros puntos, solicitan que se permitan los eventos sociales con burbujas de baile.

"La industria está casi liquidada. Se ha cotizado algo, pero en el corto plazo no hay plata. Desapareció la palabra demanda. En los últimos 30 días vemos que hay cotizaciones, pero son cosas muy tibias, de poco presupuesto. Se diluye la actividad. Al no haber baile no hay barras de trago, pista ni cotillón. Y sabemos que se hacen eventos con fiestas en lugares no habilitados. Esa es la competencia desleal que hay”, sostuvo Juan Carmelo D' Amato, vicepresidente de Aoepa y dueño de Olivia Catering.

Los salones de eventos se habilitaron en la ciudad de Neuquén el 8 de febrero. En Plottier fue un poco antes. En ese entonces se marcó desde el sector como un paso necesario pero se indicó también la necesidad que sea con pistas de baile con burbujas y con una mayor extensión horaria.

D' Amato explicó que el protocolo con burbujas de baile consiste en grupos de no más de 20 personas con gente del grupo familiar, de afinidad. "En una fiesta se los ubica a las personas por burbujas separadas. Y en el baile cada burbuja baila en su sector al lado de las mesas en que estaba. Es algo que se puede hacer. En localidades como Fernández Oro y Catriel ya están habilitadas las fiestas*, agregó.

Carlos Fida, dueño de Pirkas, también marcó la necesidad que haya pistas de baile: "se cumplió un año, hace una semana que no podemos trabajar con nuestra actividad principal que es la confitería bailable y el salón de eventos. Todo el perjuicio económico que eso nos ha causado, la cantidad de pérdida de puestos de trabajo y las cargas de deudas que se nos ha acumulado”, señaló en declaraciones a LU5.

Uno de los principales pedidos al gobierno provincial es de ayuda financiera ante le delicada situación económica agravada por una demanda que sostienen es casi inexistente.

El viernes anunciaron que se movilizarán al monumento al General San Martín tras varias entregas de notas y ninguna respuesta. Piden ser atendidos por autoridades de la Provincia. "Queremos plantearle al gobernador Omar Gutierrez todos los temas sobre la mesa y ver cómo la provincia puede darnos una mano", sostuvo D' Amato.

Mencionó que entre los pedidos está el que se disponga "una línea de crédito a tasa cero de fomento para recomponer el capital de trabajo y sostener nuestra familia y los empleados". Añadió que se exima durante este año del pago de ingresos brutos y del impuesto a los sellos. En el caso de los municipios que impulsen algún plan especíal para el pago de la licencia comercial.

Además que las autoridades a través de los municipios difundan cuáles son los salones que están habilitados, los DJs, decoradores, los organizadores de eventos, que están empadronados. "Que se aliente a los lugares habilitados y se combata la competencia desleal donde se hacen fiestas en un monton de lugares del valle en casas y chacras, menos en los salones habilitados", señaló el vicepresidente de Aoepa.

Indicó que se trata de una industria que está formada por más de 200 pymes en el área de Neuquén, Plottier y Centenario.

Desde el rubro se ve con preocupación la llegada del invierno en relación con el coronavirus porque "seguramente las cosas se van a agudizar más todavía".

En la capital provincial la actividad se permitió con un factor de ocupación al 50% y un máximo de 100 personas. Hay alrededor de 80 salones de eventos habilitados en la ciudad, de los cuales 20 lo tienen como su actividad principal.