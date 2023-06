A 48 horas de un nuevo vencimiento, Economía negocia con el FMI en busca del acuerdo  

A 48 horas que se cumpla el plazo para un nuevo vencimiento con el FMI, se suceden las reuniones entre los miembros del Ministerio de Economía, que lidera Sergio Massa, encargados de la negociación y el staff del organismo para cerrar los términos del acuerdo de Facilidades Extendidas, cuya primera versión quedó desactivada por los incumplimientos de las metas previstas.

Si bien desde el Palacio de Hacienda se insiste en que se está cerca del entendimiento, aún no hay confirmación sobre un posible anuncio e incluso el FMI no realizará mañana la habitual conferencia de prensa quincenal que ofrece en Washington, sobre la que se habían generado expectativas.

Por los resultados de la operación de este miércoles los mercados financieros apuestan a que finalmente habrá un entendimiento.

Los bonos mantuvieron su rally alcista con subas de hasta 3% en el caso del AL30, el título de referencia para la cotización de los dólares bursátiles. Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se movieron en forma mixta, sin evidenciar tensiones.

En la plaza local el dólar “blue” que coqueteó con empinar hacia los $500, finalmente cerró el día en $ 496, sin cambios respecto a la víspera.

En tanto, luego de varias jornadas de abultadas ventas el Banco Central pudo sumar U$S 14 millones. A su vez, se registró un ingreso de U$S 157 millones del BID por uno de los tantos proyectos de financiamiento anunciados. Por el dólar agro se liquidaron U$S 20 millones diarios, similar al promedio de las últimas jornadas.

De esta forma el nivel de reservas quedó por encima de los U$S 31.150 millones cuando amagaba con perforar el piso de los U$S 31.000.

Negociaciones con el FMI: afirman que no habrá fondos adicionales

El ex director del Departamento Occidental del FMI, Alejandro Werner, advirtió que el organismo no estaría dispuesto a desembolsar fondos adicionales.

Werner fue uno de los encargados de redactar el programa que le entregó U$S 45.000 millones a Mauricio Macri y también participó en la primera parte de la renegociación que encaró el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Es poco probable que el nuevo acuerdo tenga recursos adicionales importantes para que Argentina pueda utilizarlos para intervenir en el mercado cambiario”, señaló Werner en declaraciones radiales desde los Estados Unidos donde dirige el Instituto de las Américas

Para Werner, “si hay (fondos), van a ser pocos porque el FMI sabe que los presta a un programa que no tiene sentido y porque además tendrán un uso electoral. Además, sabe que entre diciembre y febrero tendrá una negociación con un nuevo Gobierno que probablemente también le pida nuevos recursos.”

El ex funcionario del FMI admitió que el nuevo convenio será de transición hasta que en diciembre asuma un nuevo gobierno, el cuál cree que también deberá sentarse para armar un programa más consistente y de largo plazo.

Werner descartó que en esta etapa el FMI pida una devaluación directa de la cotización del dólar oficial y en cambio se inclinó por pensar que se admitirá la continuidad de tipos de cambio diferenciados para algunos sectores, tal como fue el dólar soja.