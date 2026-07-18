«Shutdown a la argentina»: una consultora analizó el proyecto que impulsa Javier Milei para garantizar el equilibrio fiscal

El presidente Javier Milei busca incorporar a la legislación argentina un mecanismo similar al «shutdown» que aplica Estados Unidos, aunque con una diferencia central. Según explicó Epyca Consultores, la diferencia radica en que el «cierre» pueda activarse para garantizar el equilibrio fiscal y no únicamente ante la falta de aprobación del Presupuesto nacional.

Además, el estudio sostiene que la iniciativa podría responder a un escenario de un eventual segundo mandato de Milei.

El «shutdown», el tercer intento de Milei para blindar el déficit cero

«Quizás Milei piensa que una ley de este estilo le permitiría sortear la evidente inconstitucionalidad de su decisión de incumplir leyes como las de financiamiento universitario o la de emergencia en discapacidad, que aún sin la existencia del shutdown continúan sin implementarse de manera plena», señala el informe.

La propuesta integra un paquete de reformas que el Gobierno nacional prevé enviar al Congreso. Entre ellas aparecen la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y un proyecto para establecer sanciones penales a quienes emitan dinero, con el objetivo de reforzar la política de equilibrio fiscal.

De acuerdo con el análisis de la consultora, cuando se agote el presupuesto aprobado por el Congreso también cesarían las funciones consideradas «no esenciales» del Estado. Pero, seguirían garantizados los pagos de jubilaciones, programas sociales, servicios vinculados con seguridad y defensa, además de los compromisos de deuda.

El informe agrega que el Congreso tendría una instancia previa para definir qué actividades quedarían suspendidas. Si no adoptara una decisión, esa atribución pasaría al Poder Ejecutivo, según el esquema planteado en la futura reforma.

Epyca recuerda además que la iniciativa implica modificar la ley 24.156 de Administración Financiera, sancionada en 1992 durante la gestión de Domingo Cavallo, considerada una norma central para la organización de las finanzas públicas nacionales.

Para la consultora dirigida por Martín Kalos, el «shutdown a la argentina» constituye el tercer intento del Gobierno de darle rango legal al equilibrio fiscal permanente. Antes figuraron la regla fiscal incluida en el proyecto de Presupuesto 2025 y la iniciativa de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que proponía sanciones para quienes emitieran dinero y no llegó a tratarse en el Congreso.