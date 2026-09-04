Dólar oficial, MEP y CCL: cómo se comportan al cierre de la semana en septiembre 2026

La primera semana hábil de septiembre 2026 concluye en la City porteña, con una foto de marcada calma nominal y convergencia técnica en todos los mostradores de cambio.

En esta apertura del viernes 4 de septiembre 2026, la plaza opera sin sobresaltos al amparo de las metas monetarias del Banco Central (BCRA), cuya política de no emisión sin respaldo y absorción programada de circulante mantiene a raya la demanda de cobertura de corto plazo.

Con las reservas internacionales consolidadas y un volumen fluido de liquidaciones comerciales, el tipo de cambio oficial rige la estructura de costos cotidianos sin desvíos, en tanto que las variantes financieras del dólar MEP y el dólar CCL terminan el ciclo semanal prácticamente pegadas a las referencias minoristas.

Viernes 4 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en el Banco Nación

El Banco Nación (BNA) pone en marcha la operatoria del día, con valores ordenados, para la venta directa al público y las transacciones de comercio exterior:

Venta billete oficial : cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta , sosteniendo la pauta de microdeslizamiento administrado por la autoridad monetaria.

: cotiza a , sosteniendo la pauta de microdeslizamiento administrado por la autoridad monetaria. Consumos en moneda extranjera : el dólar tarjeta se ubica de forma unificada en $1.989,00, valor que incorpora la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre el valor minorista tras el cese del gravamen PAIS.

: el se ubica de forma unificada en $1.989,00, valor que incorpora la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre el valor minorista tras el cese del gravamen PAIS. Comercio exterior e importaciones: el dólar mayorista interbancario opera en $1.508,00, referencia técnica obligada para despachos aduaneros y liquidaciones de exportación.

De acuerdo con las normativas de transparencia del BNA, esta estabilidad de ventanilla consolida un horizonte despejado para la presupuestación empresarial en el arranque de la primavera.

Viernes 4 de septiembre 2026 : marcha del dólar MEP y el dólar CCL en el cierre de la semana

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), los títulos públicos soberanos de mayor liquidez marcan el pulso financiero en la última rueda semanal:

Dólar MEP (Bolsa) : abre en $1.528,13, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la venta minorista oficial.

: abre en $1.528,13, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la venta minorista oficial. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se posiciona en $1.588,50, canalizando transferencias y pagos de corporaciones hacia cuentas del exterior de manera fluida.

: se posiciona en $1.588,50, canalizando transferencias y pagos de corporaciones hacia cuentas del exterior de manera fluida. Dólar paralelo (blue): opera en las mesas informales de la City en $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta, manteniendo una brecha técnica inferior al 2%.

Viernes 4 de septiembre 2026: dólar oficial hoy en la Patagonia

Viernes 4 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial arranca a:

Banco Provincia

$1.470 para la compra.

$1.540 para la venta.

Viernes 4 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial inicia a:

Banco Patagonia

$1.485 para la compra.

$1.535 para la venta.

Claves de coyuntura: los tres pilares que sostienen al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis técnico, sobre lo que estamos trabajando, en esta quincena revela que la estabilidad del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL no es fortuita, sino producto de un anclaje macroeconómico deliberado: