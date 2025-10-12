Javier Milei en Estados Unidos: así será su encuentro con Donald Trump y la agenda oficial
Durante su visita, el presidente argentino mantendrá encuentros con Donald Trump, participará de reuniones bilaterales y evaluará posibles apoyos financieros para el país.
El presidente Javier Milei, partirá este lunes hacia Estados Unidos para participar de una serie de actividades oficiales que incluyen un encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, y posibles conversaciones sobre un respaldo financiero para Argentina.
El mandatario llegará a la ciudad de Washington en un vuelo especial, previsto para las 23 (hora argentina). Al inicio del martes, alrededor de la 01:50, ingresará a la Blair House, la residencia oficial destinada a los invitados del presidente estadounidense.
Para el mediodía, está programada su visita a la Casa Blanca, donde Milei será recibido por Trump y firmará el libro de honor. Posteriormente, ambos mandatarios mantendrán una reunión bilateral, donde se abordarán temas de interés mutuo.
A las 12:45 se ofrecerá un almuerzo de trabajo en honor al presidente argentino, con la participación de las comitivas de ambos países. El encuentro concluirá aproximadamente a las 13:45, con la despedida formal a Milei por parte de Trump.
Homenajes y actos protocolares completan la agenda de Javier Milei
Por el momento, queda pendiente la confirmación de su participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado el pasado 10 de septiembre. Además, el presidente argentino estará presente en la firma del Libro de Visitas de la Blair House y se fotografiará con el personal de la residencia, aunque aún no se definió el horario de estas actividades.
La visita culminará a las 22:00, cuando Milei abordará el vuelo especial de regreso a Argentina, con arribo estimado a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 08:00.
Con información de Noticias Argentinas
