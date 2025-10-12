Javier Milei en Estados Unidos: así será su encuentro con Donald Trump y la agenda oficial

El presidente Javier Milei, partirá este lunes hacia Estados Unidos para participar de una serie de actividades oficiales que incluyen un encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, y posibles conversaciones sobre un respaldo financiero para Argentina.

El mandatario llegará a la ciudad de Washington en un vuelo especial, previsto para las 23 (hora argentina). Al inicio del martes, alrededor de la 01:50, ingresará a la Blair House, la residencia oficial destinada a los invitados del presidente estadounidense.

Para el mediodía, está programada su visita a la Casa Blanca, donde Milei será recibido por Trump y firmará el libro de honor. Posteriormente, ambos mandatarios mantendrán una reunión bilateral, donde se abordarán temas de interés mutuo.

A las 12:45 se ofrecerá un almuerzo de trabajo en honor al presidente argentino, con la participación de las comitivas de ambos países. El encuentro concluirá aproximadamente a las 13:45, con la despedida formal a Milei por parte de Trump.

Homenajes y actos protocolares completan la agenda de Javier Milei

Por el momento, queda pendiente la confirmación de su participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado el pasado 10 de septiembre. Además, el presidente argentino estará presente en la firma del Libro de Visitas de la Blair House y se fotografiará con el personal de la residencia, aunque aún no se definió el horario de estas actividades.

La visita culminará a las 22:00, cuando Milei abordará el vuelo especial de regreso a Argentina, con arribo estimado a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 08:00.

Con información de Noticias Argentinas