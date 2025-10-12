Tras el acuerdo con Estados Unidos, Luis Caputo descartó una dolarización y ratificó el esquema de bandas

Durante su participación esta noche en La Cornisa, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a quienes cuestionan la reciente intervención del Tesoro estadounidense en la compra de bonos de deuda argentina y consideró que interpretarlo como una pérdida de soberanía «es un disparate», el ministro descartó una dolarización y ratificó el esquema de bandas.

«Probablemente se trata de confundir a la gente. Esta debe ser la noticia económica más importante para la Argentina en mucho tiempo, porque es una noticia que va a favor de los argentinos», sostuvo Caputo en diálogo con Luis Majul.

El funcionario recordó una frase célebre del entonces presidente del Banco Central Europeo en plena crisis del euro, en 2012: «Dentro de nuestro mandato, haremos lo que sea necesario para preservar el euro». En ese sentido, comparó aquella declaración con el respaldo que —según dijo— expresa hoy la potencia norteamericana hacia el rumbo económico argentino.

«Hoy la potencia más grande del mundo replicó eso mismo con respecto a la Argentina. Dijo: ‘Vamos a hacer lo que sea necesario, y más, para que a los argentinos les vaya bien’. La potencia más importante del mundo les está diciendo a los argentinos que si seguimos este camino económico, va a hacer lo que esté a su alcance para que nos vaya bien», enfatizó el ministro.

Luis Caputo: «Es algo de lo que se van a beneficiar los dos países»

Caputo explicó que la medida «beneficiará a ambos países» y destacó que el Tesoro estadounidense «no va a pedir algo que perjudique a los argentinos».

«Todas las cosas que estamos hablando son importantísimas para los argentinos y también son en beneficio de los americanos. Son inversiones en la economía real, cosas que impactan en el día a día de los argentinos», subrayó.

Consultado sobre los motivos de la operación, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmara que Estados Unidos «compró directamente pesos argentinos», Caputo atribuyó la decisión a una combinación de factores políticos y económicos.

«El Presidente definió desde el día uno a Estados Unidos e Israel como sus aliados estratégicos, e invirtió muchísimo tiempo y viajes en construir esa relación. Doy fe del trabajo que hizo, no solo él sino todo su equipo de ministros. Hemos invertido mucho tiempo en estas relaciones», sostuvo.

Según el ministro, el gesto de Washington también debe entenderse en un contexto político: «Se da ahora porque Estados Unidos identificó un ataque político. Claramente, para ellos fue un ataque político. Tampoco hace falta a la CIA o al FBI para darse cuenta, porque el kirchnerismo no ocultó su obviedad», expresó.

Caputo agregó que el gobierno norteamericano «ayuda porque está de acuerdo con lo que la Argentina está haciendo» y destacó la experiencia del secretario del Tesoro estadounidense: «Es una persona que en el sector privado se dedicó cuarenta años a evaluar y arbitrar monedas, es un especialista en eso. Lo hace porque cree que el peso está subvaluado. Son dos cosas importantes: por un lado, la relación que construyó el Presidente y su equipo; por otro, el alineamiento de Estados Unidos con el rumbo económico que estamos siguiendo», remarcó.

Luis Caputo: «Si hay mayor inversión, hay mayor crecimiento»

Por otro lado, Caputo se refirió a la posibilidad de que el swap de monedas con Estados Unidos por 20.000 millones de dólares invalide el acuerdo de intercambio de monedas entre la Argentina y China, que fue renovado en abril pasado por 5.000 millones de dólares.

El ministro descartó esa interpretación y aseguró que ambos acuerdos pueden coexistir. «No, Estados Unidos está dando un apoyo total porque considera que es fundamental que haya en la Argentina mayor inversión. Si hay mayor inversión, hay mayor crecimiento; si hay mayor crecimiento, hay mayor empleo y mejores salarios», afirmó.

Caputo explicó que Washington «ve a la región con creciente interés» y que, dentro de ese marco, la Argentina ocupa un lugar prioritario como aliado estratégico. «Para Estados Unidos es muy importante que a sus aliados les vaya bien y poder mostrarle al mundo que su modelo funciona», señaló.

Consultado sobre si el Tesoro estadounidense continuará comprando pesos argentinos, el ministro aseguró que «todas las herramientas están arriba de la mesa».

«Ellos están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en dólar financiero, dólar futuro y bonos. Todo eso es a favor de los argentinos, porque reduce las tasas de interés, genera más crédito y permite que las empresas privadas tengan mayor acceso al financiamiento», detalló.

En cuanto al impacto en la economía real, Caputo anticipó que el Gobierno trabaja para acelerar medidas y que podría haber novedades en los próximos días. «El martes es probable que haya algún anuncio; estamos trabajando para eso», adelantó. Además, recordó que en la reunión que mantuvo junto al presidente Javier Milei hace dos semanas en Estados Unidos, dos empresarios estadounidenses de primer nivel anunciaron inversiones “billonarias” en la Argentina.

Luis Caputo: «Por definición no puede haber una devaluación»

En otro tramo de la entrevista, el ministro descartó que la medida implique una nueva convertibilidad o una dolarización de la economía argentina. «El esquema cambiario sigue exactamente igual. Se mantiene el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará dentro de esas bandas. No hay ningún cambio, ni de convertibilidad ni de dolarización. No se va a salir del esquema de bandas», subrayó Caputo.

Aclaró además que el Fondo Monetario Internacional «no obliga a la Argentina a nada» y que la política cambiaria «la define el propio Gobierno». «Siendo que es un esquema de bandas, el tipo de cambio solo puede fluctuar dentro de ese rango, así que por definición no puede haber una devaluación», explicó.

El ministro aprovechó para marcar una diferencia con la tradición económica del país: «Querer tener una moneda débil es lo que la Argentina hizo toda la vida. Eso es subestimar a los argentinos. El reflejo de una moneda débil es una economía débil», enfatizó.

Noticia en desarrollo