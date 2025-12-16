Aguinaldo de diciembre 2025: las fechas para estatales de Neuquén y Río Negro, ¿qué hacer si no te depositan?
Los gobiernos provinciales confirmaron que esta semana será clave para los trabajadores ya que podrán recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Este mes, los trabajadores estatales deben recibir el pago de la segunda cuota del aguinaldo. Se trata de una remuneración reglamentada por ley y que se debe pagar antes del 18 de diciembre. Acá te recordamos las fechas claves para Neuquén y Río Negro, y te contamos qué hacer en caso de no recibir el depósito antes del día límite.
El Gobierno de Neuquén informó que decidió adelantar el depósito para que el dinero esté disponible con una semana de anticipación a las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. De acuerdo a esto, indicaron que el aguinaldo estará disponible en las cuentas de los beneficiarios el jueves 18 de diciembre.
En tanto para Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck había informado en principio una fecha, pero luego la cambió y fijó que los trabajadores estatales podrán ver su aguinaldo depositado los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre.
Aguinaldo de diciembre 2025: ¿Qué hacer si no me depositan antes de la fecha límite?
De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, la cuota debe depositarse antes del 18, sin embargo las empresas disponen de un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales para concretarlo.
Esto significa que, legalmente, el empleador tiene tiempo para efectuar el depósito hasta el miércoles 24 de diciembre 2025, pasada esa fecha, se considera una infracción.
Si el empleador no cumple con su obligación de pago antes del vencimiento del plazo de gracia, el trabajador puede y debe tomar medidas.
El incumplimiento del pago del SAC es considerado una infracción grave. Estas son las vías de reclamo:
- Intimación formal: El primer paso es enviar una intimación fehaciente (como una carta documento) al empleador, exigiendo el pago inmediato bajo advertencia de iniciar acciones legales.
- Denuncia administrativa: De forma paralela, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación o las secretarías de trabajo provinciales. Este trámite puede realizarse de forma presencial o, en muchas jurisdicciones, enviando un correo electrónico a la casilla de denuncias del organismo.
