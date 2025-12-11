Confirmado: los municipales de Neuquén cobrarán su aguinaldo de diciembre 2025 antes de Navidad y Año Nuevo

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha en la que los empleados municipales cobrarán la segunda cuota del aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025. El secretario de Finanzas y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, informó la fecha que será antes de Navidad y Año Nuevo.

Aguinaldo de diciembre 2025: la fecha clave

Schpoliansky informó que los empleados y empleadas de la Municipalidad de Neuquén «percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) el próximo jueves 18 de diciembre». El funcionario remarcó el próximo pago se hará con «recursos propios y sin asistencia financiera de ninguna naturaleza. Esto tiene que ver con la buena administración de las finanzas municipales».

A su vez indicó que «esto también fue posible gracias al esfuerzo de las y los contribuyentes que este año generaron un 80% de cobrabilidad, permitiendo volcar esos recursos al pago de gastos corrientes y a la ejecución de obras y servicios».

El secretario de Finanzas recordó que los empleados municipales ya cobraron sus haberes de noviembre el pasado viernes 28, el cual llegó con un incremento del 3% correspondiente al ajuste por IPC y adelantó que con los haberes de enero «se realizará el próximo ajuste que incorporará los meses de octubre, noviembre y diciembre, para finalizar el acuerdo vigente en abril de 2026″.