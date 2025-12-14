Aguinaldo diciembre 2025: la fórmula oficial para calcular cuánto cobrás

Llega mitad de diciembre y la pregunta en las oficinas es una sola: ¿cuándo depositan el aguinaldo? El segundo medio aguinaldo del año, técnicamente conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es el oxígeno financiero que miles de trabajadores esperan para cerrar el 2025 o planificar las vacaciones.

Pero cuidado, porque no siempre el monto del aguinaldo que vemos en la cuenta es el que esperábamos. Para evitar sorpresas, consultamos la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y te explicamos, sin vueltas, cómo hacer la cuenta real.

La fórmula infalible del aguinaldo: cómo calcularlo en diciembre 2025

Olvidate de los promedios complicados. La Ley 23.041 establece una regla de oro para el cálculo: el aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre (julio-diciembre).

El paso a paso:

Agarrá tus recibos de sueldo de julio a diciembre de 2025 .

. Buscá el mes donde tu sueldo bruto (antes de los descuentos) fue más alto.

(antes de los descuentos) fue más alto. Dividí ese monto por 2.

Ese es tu aguinaldo bruto. Recordá que a este monto luego se le aplican los descuentos de jubilación y obra social.

La letra chica del aguinaldo: ¿qué conceptos entran y cuáles no en diciembre 2025?

Este es el punto donde surgen la mayoría de los reclamos. Para que la cuenta sea correcta, tenés que saber qué sumar.

SÍ entran en el cálculo (Conceptos Remunerativos): todo lo que paga aportes suma para tu mejor sueldo. Esto es:

Sueldo básico.

Horas extras trabajadas en ese mes «pico».

trabajadas en ese mes «pico». Comisiones .

. Adicionales (como antigüedad o título).

NO entran (Conceptos No Remunerativos):

Asignaciones familiares.

Beneficios sociales (como servicio de comedor).

(como servicio de comedor). Viáticos (con comprobante).

(con comprobante). Bonos no remunerativos (salvo que el acuerdo paritario diga explícitamente lo contrario).

Fórmula proporcional del aguinaldo en diciembre 2025: ¿y si no trabajé el semestre completo?

Si entraste a trabajar hace poco (por ejemplo, en septiembre) o si tuviste una licencia sin goce de sueldo, no cobrás el aguinaldo completo, sino un proporcional.

La fórmula es simple:

(El mejor sueldo mensual / 12) x (meses trabajados)

Aguinaldo diciembre 2025: consejos antes de gastar

Antes de planificar gastos, revisá tu recibo de sueldo de octubre o noviembre. Muchas veces, por aumentos paritarios o cobro de horas extras, el «mejor sueldo» no es el de diciembre, sino uno anterior. Hacé la cuenta con el recibo en mano para saber exactamente cuánto vas a disponer.