Agustín Etchebarne: “La Argentina va a duplicar su producto en la próxima década”

La reconfiguración del escenario político y económico en el día después del triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término, recién comienza. La segunda mitad del mandato de Javier Milei parece destinada a la concreción de las reformas estructurales. El reconocido economista liberal Agustín Etchebarne dialogó con Diario RÍO NEGRO y aportó su mirada al tenor de las transformaciones que se avecinan en materia laboral, previsional e impositiva.

PREGUNTA: ¿Cómo analiza el escenario post-electoral?

RESPUESTA: Creo que fue una gran elección, que puede significar un cambio importante para la próxima década, y que demuestra varias cosas. Una es que efectivamente el riesgo del kirchnerismo existía, y basta para que se baje ese riesgo de que vuelva el kirchnerismo para que las acciones argentinas que cotizan en bolsa valgan un 70% más en una semana. O sea, fue el aumento más rápido de la bolsa argentina en toda la historia del MERVAL, lo cual es súper sintomático y tiene sentido, porque el kirchnerismo, a diferencia de un partido de izquierda normal o socialdemócrata, es un partido antisistema, es un partido que te dice que no va a pagar la deuda, algo que jamás diría un Lula en Brasil, o una persona como Boric en Chile.

P: Despejado el horizonte electoral, ¿cuál es el desafío inmediato?

R: Argentina tiene un montón de problemas. Nosotros estamos, te diría, que a lo sumo a un tercio del camino de las reformas. Las reformas que faltan son muy importantes y tienen que ver con lo que está ya trabajando el gobierno, la reforma laboral, que es fundamental para generar empleo, para dar flexibilidad al mercado laboral.

P: Suele asociarse la reforma laboral a la pérdida de derechos para los trabajadores ¿en qué debería consistir la reforma laboral?

R: El gobierno habla de modernización, porque son reglas de juego que están, algunas desde la época de la Carta del Labor italiano, que adoptó Perón, o desde la década del 70 en que se hicieron muchos de los convenios. Reformar es dar libertad a la gente que está atrapada por privilegios de los sindicalistas. Por ejemplo, hay algunos convenios que obligan a los trabajadores a pagarle al sindicato un 2% de aporte solidario, pero forzada o compulsivamente, porque te lo descuentan directamente del sueldo. Después, es necesario que los acuerdos se puedan pactar a nivel de empresas. En un sector de 1.600 empresas, como es el de los plásticos por ejemplo, no son todas iguales. Unas tienen más productividad, otras tienen menos. Unas pueden pagar más, unas pueden pagar menos. Unas están pasando por un buen periodo, otras están pasando por un mal periodo, y necesitan invertir. También tenés que bajar los costos para contratar, y ahí viene el cambio en los sistemas de indemnización con un seguro de desempleo. Y eso es más flexible para ambas partes. Una persona que tiene 16 años y trabaja en una empresa, acumula una indemnización potencial enorme y entonces no se puede ir de esa empresa, porque pierde la antigüedad. ¿Te das cuenta?

Un privilegio enorme que hay en Argentina es que las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres pese a que viven 5 años más. Una mujer de 60 años, está en su plenitud, no tiene ningún problema para seguir trabajando. Se aburre si deja de trabajar.

P: ¿La reforma previsional depende de avanzar primero en la reforma laboral?

R: El sistema previsional está quebrado ¿cómo hacer para cambiarlo? Hay que hacer un montón de cosas. Una es la reforma laboral, porque ahí va a reducirse el empleo negro. Recordemos que el 45% del empleo está en negro. Es decir, van a aportar al sistema de jubilaciones personas que hoy no aportan. Pero además, el sector informal tiene muy baja productividad, porque no tiene acceso al mercado de capitales, no tiene acceso al mercado financiero para conseguir crédito, para comprar una máquina. Si podés incorporar máquinas, aumentás la productividad, podés pagar mejores sueldos. El sector informal es el que paga peores sueldos de la economía. Fijate que son un montón de cosas positivas, sobre todo para las empresas más pequeñas y sobre todo para las personas que tienen menores salarios.

P: ¿Qué aspectos debería contemplar la reforma previsional?

R: Hay que eliminar 146 regímenes de privilegios. Un privilegio enorme que hay en Argentina es que las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres pese a que viven 5 años más. El hecho de que viven 5 años más no significa que han tenido menos estrés, simplemente tienen mayor expectativa de vida saludable. Una mujer de 60 años hoy es joven. Yo tengo 62, sigo trabajando feliz y ojalá pueda trabajar muchos años más. Imagínate una mujer de 60 años, está en su plenitud, no tiene ningún problema para seguir trabajando. Se aburre si deja de trabajar. Eso sí, hay que alinear los intereses. Osea, si las mujeres postergan su jubilación, hay que lograr que puedan tener una jubilación más alta. Si yo quiero trabajar hasta los 70, fenómeno, pero dame una jubilación más alta. Es decir, hagamos las cosas de manera racional, no populista.

P: ¿Qué características debiera tener la reforma impositiva?

R: Los cambios en materia tributaria son cruciales para bajar los costos de la Argentina y hacernos más competitivos, y también para que las provincias empiecen a tener mayor racionalidad en los gastos, que exista correspondencia entre el que gasta y el que cobra los impuestos. Después también se necesita flexibilización para poder competir con otros países, por ejemplo, en la hidrovía. Si nosotros tenemos reglas diferentes que los paraguayos, y al final la mayoría de las barcazas que van por la hidrovía tienen banderas paraguayas, hicimos un mal negocio, ¿verdad? Si en nuestros mares tenemos problemas, y los barcos que pescan en el borde del mar argentino se van después a Sudáfrica, porque es más barato estar en Sudáfrica que estar en Argentina, hacemos mal negocio. Entonces tenés que dar flexibilidad para poder competir según como son las reglas internacionales en cada lugar.

Hay que comprender que devaluar significa bajar salarios. No te pueden decir al mismo tiempo que los salarios están bajos y que hay que devaluar. Eso es absurdo. Una cosa es decir que hay atraso cambiario a $1.100 y otra cosa es a $1.500, pero algunos todavía lo dicen.

P: ¿Cómo se financia la reducción de impuestos en el corto plazo?

R: Bajar impuestos es claramente una política expansiva, no es una política contractiva. Para financiarlo, hay varias alternativas. Yo creo que si vos bajas las retenciones en un año tenés más recaudación, porque creo que el campo reacciona muy rápido. Hasta ahora el gobierno no se ha animado a hacer eso, y ha ido más prudentemente. Lo que vemos es una economía que crecería al 5% anual, y eso te da margen para bajar impuestos el equivalente a 1,5% del PBI. Una reforma mucho más integral, tal vez sí requeriría financiamiento y apoyo, posiblemente del Fondo Monetario, o de Estados Unidos. Lo que sí tengo claro es que el gobierno tiene por lo menos dos lineamientos claros. Uno es eliminar los impuestos que son más distorsivos y el otro tema claro es que hay que ir hacia la correspondencia fiscal con las provincias, que la provincia que gasta sea la provincia que después recaude. Argentina en los próximos años va a crecer, en 10 años va a duplicar el PBI. Una manera de hacer el cambio es con una ley que le asegure a las provincias el piso de recaudación actual, pero que todo el crecimiento de la recaudación se de con el nuevo sistema impositivo. Te aseguras el piso y cambias el sistema impositivo.

P: Desde mayo se fueron cerca de US$ 17.000 millones al atesoramiento ¿fue correcta la salida del cepo cambiario en abril y el desarme de las Lefis en julio?

R: Yo creo que se fueron porque en Argentina hay una puja muy grande entre los sectores que se benefician de la devaluación, que no son los asalariados. Hay que comprender que devaluar significa bajar salarios. La gente que dice que estamos con un peso demasiado fuerte, lo que te está diciendo es que hay que bajar salarios. No te pueden decir al mismo tiempo que los salarios están bajos y que hay que devaluar. Eso es absurdo. Una cosa es decir que hay atraso cambiario a $1.100 y otra cosa es a $1.500, pero algunos todavía lo dicen. Yo creo que se equivocan porque los sueldos no son altos en Argentina. Si comparas con Europa, con Estados Unidos, con Australia, o con Canadá, no tenemos sueldos altos. Entonces el problema no es ese. El problema son las otras reformas. Al hacer las otras reformas, entonces sos más competitivo.

Perfil

Agustín Etchebarne es Licenciado en Economía (UBA) y Máster en Desarrollo Económico (I.S.V.E., Italia).

Es profesor de economía en la Universidad de Belgrano y en la ESEADE.

Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, la más mayor think tank de pensamiento económico liberal en Argentina.

Es autor del libro “La clave es la libertad, el camino de la pobreza a la abundancia” y columnista habitual en medios como La Nación o Infobae.