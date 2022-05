Alberto Fernández desafió a Juntos por el Cambio: “Si no quieren retenciones, ¿qué me proponen?»

Alberto Fernández dijo que no puede subir las retenciones porque no cuenta con los números en el Congreso.

El presidente Alberto Fernández desafió este lunes a los referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) al pedirles que presenten propuestas para evitar que el efecto inflacionario global siga impulsando los precios en el mercado doméstico. “Si no quieren retenciones para desacoplar precios, qué me proponen”, planteó el Jefe de Estado.



El presidente Fernández reiteró que la mejor herramienta para desacoplar a los precios son las retenciones, pero descartó la posibilidad de promover una suba en esos canon porque, explicó, no cuenta con los números en el Congreso de la Nación.



“Este tema de las derrotas épicas a mí no me convence, no tiene sentido. Pero sí me encantaría que podamos dar un debate con la oposición sobre qué hacemos, porque es muy posible que los precios de los alimentos sigan subiendo, y es muy probable que esto siga repercutiendo sobre la gente”, dijo en declaraciones a la radio 990.



Al respecto, el primer mandatario aseguró que él está “del lado de la gente” y apuntó contra los referentes de JxC: “Si ustedes no quieren retenciones para desacoplar precios, qué me proponen”.



Fernández lamentó que varios de los dirigentes de la oposición respaldaron el último tractorazo que se realizó hacia la Plaza de Mayo. “Vinieron productores del campo, agropecuarios, a quejarse por el impuesto a la renta inesperada. La renta inesperada sólo la pagan grandes empresas, personas jurídicas, ninguno de esos chacareros la iban a pagar esa renta, pero vinieron y vinieron acompañado de la oposición que se subían a los tractores para sacarse fotos para las redes sociales”, cuestionó.

Ayer el ministro de Obras Públcias, Gabriel Katopodis redobló declaró que el Gobierno “no quiere subsidiar a los ricos” y que tiene como prioridad “garantizar el control de los precios”.

“Hay sectores que no pueden hacer más esfuerzo, mientras que en paralelo hay otros con ganancias extraordinarias. La prioridad es garantizar el control de los precios de los alimentos y que la canasta básica sea más accesible”, señaló Katopodis.

Contradicciones entre Fernández y Domínguez por las retenciones

El viernes el Presidente pidió al Congreso, en un acto de la Uocra para apoyar su gestión, su apoyo para aumentar las retenciones agrícolas como herramienta para desacoplar el precio interno de los alimentos del costo internacional.

«Los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperado que solo la pagaban personas ricas. Sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esa naturaleza», sintetizó.

Más tarde, el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró que «de ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley«, en una clara contradicción a lo que había dicho Fernández y que hoy volvió a ratificar.

Corresponsalía Buenos Aires