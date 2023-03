Alerta: el Banco Central perdió más de u$s 1900 millones de reservas durante marzo

Un dato preocupante se conoció esta tarde con el cierre de la jornada cambiaria, a la espera del la aprobación del FMI de la revisión de las metas y la llegada de dólares de parte del organismo para apuntalar las reservas del Banco Central.

El Banco Central volvió a vender este viernes casi u$s 100 millones en el mercado oficial de cambios y cerró el mes con una fuerte pérdida de dólares de sus reservas internacionales, en medio de la caída de las liquidaciones de divisas por parte del sector agroexportador, lo que llevó al lanzamiento de un nuevo «dólar agro».

Tras el saldo negativo que obtuvo el Central este viernes por su intervención cambiaria, las ventas netas de marzo crecieron a unos u$s 1918 millones, aproximadamente. En el acumulado del año, el rojo de la entidad ascendió a alrededor de u$s 3000 millones.

El esquipo económico destacó que durante el mes hubo «demanda extra» de divisas en el mercado oficial de cambios. Se demandaron u$s 262 millones para el adelanto en los pagos para la importación de energía, sumado a las compras de u$s 130 millones y u$s 57 millones de las provincias de Santa Fe y Mendoza para vencimientos de deuda.

A cuánto cerraron el dólar blue y el MEP este viernes

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,9% hasta los $406,45 y el MEP 1,2%, a $396,34, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar «blue» se negoció en el cierre a $395 por unidad, con aumento de $2 respecto al jueves. Así, en marzo la divisa avanzó $18.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 42 centavos en comparación con su cierre precedente y finalizó en $209,01, mientras que a lo largo del mes acumuló un alza de $13,33 (6,02%).

Por su parte, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $281,11 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $356,80.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $378,42, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $432,48.