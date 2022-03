Análisis: Las exitosas medidas del secretario Roberto Feletti

Desde que asumió Feletti al frente de Comercio Interior la inflación lejos de ceder, se aceleró.

Desde que el Gobierno de Alberto Fernández lo colocó al frente de la cartera de Comercio Interior, con la orden de bajar la inflación, Roberto Feletti no pudo mostrar una sola medida de las tomadas en su gestión que haya tenido algún efecto positivo sobre el índice de precios. Peor aún, todas aquellas que impulsó ahondaron los problemas dentro de las cadenas de comercialización de las actividades afectadas.

Intervino el mercado de la carne, de los granos, de la cadena minorista de alimentos, de la canasta básica, cerró exportaciones, se metió con los alquileres y, como estos, podemos seguir dando muchos más ejemplos de todas medidas que ya se llevan aplicando en el país hace más de medio siglo sin resultado alguno.

¿Qué es lo que lleva a un funcionario a repetir las mismas medidas una y otra vez logrando siempre los mismos resultados? Puede que, como en el Estado nadie asume las verdaderas consecuencias por los daños que genera a la población; tampoco recibe ninguna reprimenda por ello. Es decir, da todo lo mismo.

Hoy Feletti se volverá a sentar en su cómodo sillón de la oficina que lidera al frente de Comercio Interior e insistirá con aplicar más retenciones a los granos argumentando buscar desacoplar los precios externos del mercado interno, y más intervenciones en todos los mercados de alimentos. Será un nuevo fracaso para el Gobierno que, solo con estas medidas, busca tener algo más de caja para sortear un año fiscal complicado.

El secretario no se da cuenta -o no quiere darse cuenta- que solo con paliativos los problemas de la inflación no cederán. Esta claro que el modelo económico aplicado hasta ahora por el Gobierno se agotó. Falta saber si el presidente Alberto Fernández se da cuenta que, de seguir en este camino, no solo los índices de inflación continuarán con su tendencia creciente.