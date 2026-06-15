El dueño de uno de los helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi ya tenía sanciones de la aviación

La investigación por el trágico choque de helicópteros que conmovió a la Argentina y al mundo en Río de Janeiro sumó un dato político y judicial escandaloso. Uno de los empresarios dueños de las aeronaves involucradas en el siniestro donde murieron el popular youtuber Gaspi (Gaspar Prim Díaz) y el cineasta Lucas Vignale, ya acumulaba antecedentes por irregularidades y bloqueos a las autoridades de control aéreo.

Se trata del empresario brasileño Oswaldo de Luca Filho, propietario del Bell Helicopter modelo 206B (matrícula PP-MAC). Según registros oficiales de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, De Luca Filho fue multado tras negarse rotundamente a entregar libros de vuelo, balances contables y documentación clave a los inspectores gubernamentales.

Aunque el empresario no se encontraba a bordo al momento del impacto, el antecedente de ocultamiento enciende las alarmas sobre el estado real y el mantenimiento de la flota.

Lluvia de metal y explosión: así fue el brutal choque en el aire

El siniestro se registró a las 8:59 hora local en el exclusivo barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. El Bell Helicopter de la firma Turfik Comércio de Frutas colisionó en el aire contra un Airbus H125, de la empresa del magnate Mauricio da Cunha e Silva Espíndola Dias.

El impacto desintegró las estructuras en pleno vuelo y generó escenas de terror en tierra:

Víctimas calcinadas: los bomberos rescataron cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y un sexto cuerpo a 100 metros, donde cayó el segundo helicóptero.

los bomberos rescataron cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y un sexto cuerpo a 100 metros, donde cayó el segundo helicóptero. Peligro en el asfalto: las aspas y los fragmentos de fuselaje cayeron a gran velocidad sobre edificios residenciales y calles comerciales.

las aspas y los fragmentos de fuselaje cayeron a gran velocidad sobre edificios residenciales y calles comerciales. Destrucción total: la explosión posterior desató un incendio feroz que destruyó por completo 20 autos eléctricos que se encontraban estacionados en la zona.

Quiénes eran las víctimas argentinas y la estrella internacional

La tragedia golpeó con dureza a la escena digital y artística de Buenos Aires. Horas antes del accidente, las víctimas habían compartido imágenes de su estadía en Río de Janeiro, incluyendo una postal del Cristo Redentor entre la niebla con el hashtag #Dios.

«Gaspi» (Gaspar Prim Díaz, 23 años): un fenómeno absoluto de las redes sociales en Argentina con más de 2,8 millones de seguidores. Ganador del premio «Youtuber del Año» en los Coscu Army Awards 2022 y participante de la masiva «Velada del Año V» de boxeo organizada por Ibai Llanos.

un fenómeno absoluto de las redes sociales en Argentina con más de 2,8 millones de seguidores. Ganador del premio «Youtuber del Año» en los Coscu Army Awards 2022 y participante de la masiva «Velada del Año V» de boxeo organizada por Ibai Llanos. Lucas Vignale (28 años): talentoso director y productor audiovisual. Había trabajado en videoclips con las máximas estrellas del trap nacional como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. Acababa de estrenar su largometraje «El Tren Fluvial» en el prestigioso Festival de Berlín 2026.

La lista de seis fallecidos la completan el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree (32 años, autor del hit mundial Life Goes On), el productor musical brasileño Lucas Frota, y los experimentados pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La Fuerza Aérea Brasileña y los peritos criminalísticos analizan ahora los videos de las cámaras de seguridad que registraron la caída libre de las aeronaves para determinar si se trató de una falla humana o un desperfecto mecánico de los sistemas.