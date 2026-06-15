A 71 años de la provincialización de Neuquén, Rolando Figueroa firmó un decreto para cambiar la forma de cantar el himno

En pleno aniversario por los 71 años de la provincialización, el gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que sacude la fibra más íntima de la identidad local: a partir de ahora, los actos institucionales de mayor peso político e histórico de la provincia deberán incluir la interpretación de la versión completa del himno oficial, el «Neuquén Trabun Mapu».

La medida busca romper con décadas de una tradición recortada. Hasta el momento, en las escuelas y ceremonias cotidianas solo se entonan las dos primeras estrofas y el estribillo. Con esta nueva reglamentación, el Ejecutivo busca recuperar la composición tal como fue concebida originalmente por las dos máximas leyendas de la cultura regional, Marcelo Berbel y Osvaldo Arabarco.

Cuándo y dónde se cantará el himno completo de Neuquén

La obligatoriedad de la versión extendida no alcanzará al día a día escolar para evitar complejidades logísticas, pero sí será de cumplimiento estricto en los hitos políticos del calendario provincial:

Cada 1 de marzo: Durante la apertura de sesiones ordinarias del período legislativo en la Legislatura de Neuquén.

Durante la apertura de sesiones ordinarias del período legislativo en la Legislatura de Neuquén. Aniversarios locales: En los festejos oficiales de cada una de las ciudades y comisiones de fomento de la provincia.

En los festejos oficiales de cada una de las ciudades y comisiones de fomento de la provincia. Actos especiales: En todas aquellas ceremonias oficiales que las autoridades gubernamentales determinen por su relevancia institucional.

«La norma también incluye una invitación formal a los municipios de primera categoría para que se adhieran a la iniciativa, buscando unificar el canto en todo el territorio.» Rolando Figueoa.

«Una nueva piel»: el fuerte significado político de la letra oculta

Lejos de tratarse de una reforma puramente formal, la decisión de Figueroa esconde un fuerte mensaje de autonomía y federalismo en un momento clave de la relación entre las provincias y la Nación.

La segunda parte del Trabun Mapu —que significa «Tierra de encuentro» en mapuzungun— contiene versos con una altísima carga simbólica sobre el valor estratégico de la región y la resistencia de sus habitantes.

“En la segunda parte nos habla de lo valioso que es Neuquén para el país y de la capacidad que tenemos para sobreponernos a las dificultades. Es la parte más rica porque nos dice que desde el Lanín se puede ver por vez primera la piel de hombres distintos que terminan formando una nueva piel. Esa nueva piel es la neuquinidad y es la que tenemos que defender entre todos”, argumentó Figueroa tras estampar la firma en el decreto.

El anuncio se dio en el marco del 15 de junio, fecha en la que se conmemora la sanción de la Ley Nacional 14.408 en 1955. Mediante ese hito, el antiguo Territorio Nacional abandonó su condición de periferia administrativa para adquirir el rango de provincia, iniciando un proceso de consolidación institucional que decantó en la Convención Constituyente de 1957 y la redacción de la primera Constitución neuquina.