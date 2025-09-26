ARCA definió cuándo comenzará la segunda etapa para la devolución del Impuesto PAIS a importadores

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con la publicación del Boletín Oficial confirmó cuando comenzará la segunda etapa del procedimiento para que los importadores puedan recuperar el dinero correspondiente a pagos del impuesto PAIS.

La Resolución establece que la inscripción para acceder a este mecanismo empezará el 6 de octubre de 2025 e involucrará a todos los importados con pagos en exceso no contemplados en la fase inicial bajo la Resolución General 5720.

Devolución del impuesto PAIS: los puntos claves de la medida

Durante la segunda etapa los pagos a cuenta podrán utilizarse para la cancelación de futuros derechos de importación y figurarán automáticamente en el sistema Malvina.

Los interesados para solicitar la devolución deberán inscribirse en un padrón exclusivo a través del servicio digital «Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS», accesible en el sitio web de ARCA. El trámite representa una condición excluyente para la obtención del beneficio.

Desde el organismo informaron que el plazo de solicitud se extiende desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre, inclusive.

Asimismo explicaron que l crédito se generará conforme a la R.G. N° 5.720, pudiendo utilizarse para la cancelación de derechos de importación y otras obligaciones aduaneras. La devolución se realizará en cuotas según el monto:

Primera Cuota: Estará disponible el 15 de diciembre de 2025.

Restantes Cuotas: Se harán efectivas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes calendario siguiente.

En caso de rechazo sistémico, el interesado puede presentar una consulta web específica entre el 6 de octubre de 2025 y las 12 del 20 de noviembre.