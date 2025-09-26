El gobierno de Javier Milei reactiva el Consejo de Mayo: los temas del encuentro que liderará Guillermo Francos

Luego de recibir el respaldo de Estados Unidos, el Gobierno empezó a reorganizar su agenda para la próxima semana y en este sentido se informó que se reactivará el Consejo de Mayo. El encuentro se realizará en la Casa Rosada y estará bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Consejo de Mayo se volverá a reunir el lunes a las 10 en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. Luego del viaje a Estados Unidos, el coordinador de ministros confirmó que recibirá a los representantes de cada actor social con el fin de avanzar sobre los puntos del Pacto de Mayo que se firmó en Tucumán.

Se trata de la tercera reunión del organismo que trabaja en un informe final que aspira a presentar durante diciembre en el Congreso Nacional. Durante los primeros encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación.

Entre los ítems acordados que restan tratar también figuran: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; y una previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

El Pacto de Mayo además incluye la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos; el compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país y la apertura al comercio internacional.

Consejo de Mayo: quiénes se reunirán en la Casa Rosada

Desde Noticias Argentinas informaron que asistirán a la convocatoria los seis consejeros que representan al Poder Ejecutivo, al Legislativo, las provincias firmantes, organizaciones sindicales y entidades empresariales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistirá por parte del Poder Ejecutivo. En tanto el interlocutor de las provincias será el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Por parte del Senado, asistirá la senadora Carolina Losada y por Diputados, el legislador del PRO Cristian Ritondo.

En representación de las organizaciones sindicales de tercer grado asistirá el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las empresarias el presidente de la UIA, Martín Rappallini.