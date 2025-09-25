Javier Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York y ratificó el apoyo de Argentina a Israel

Bajo estrictas medidas de seguridad, el presidente Javier Milei se encontró con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un hotel de Manhattan para abordar la situación de los rehenes argentinos secuestrados por Hamas y la crisis geopolítica que atraviesa Medio Oriente tras la reciente derrota de Irán frente a Israel en la Guerra de los 12 días.

El cónclave, que tuvo una duración de 45 minutos, incluyó además la participación de la primera dama Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de Defensa Luis Petri, informó Infobae.

«En el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación», informó Manuel Adorni, vocero presidencial.

Durante la reunión también se intercambiaron visiones sobre cooperación científica y tecnológica y otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando «la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel», agregó Adorni.

Javier Milei reafirmó su apoyo a Israel junto a Trump y Peña

Milei encabeza una lista reducida de jefes de Estado que apoyan la estrategia de Netanyahu en Gaza, junto con Donald Trump y Santiago Peña. La relación entre ambos mandatarios se remonta a dos meses atrás, cuando se reunieron en Jerusalén antes de que Israel iniciara ataques contra Irán.

La organización terrorista financiada por Irán mantiene secuestrados a cuatro argentinos: Eitan Horn, Ariel Cunio, David Cunio y Lior Rudaeff, aunque el cuerpo de este último permanece retenido. «Seguimos demandando la devolución incondicional de los cuatro argentinos aún secuestrados en poder de Hamas. No desistiremos en nuestra demanda de la liberación de todos los cautivos», afirmó Milei, un planteo que ya había reiterado en su discurso ante la ONU.

Tras la reunión, Milei recibió la Medalla de Oro Presidencial de B’nai B’rith, una prestigiosa organización judía dedicada a la ayuda social y la lucha contra el antisemitismo. La distinción reconoce el compromiso del presidente con el pueblo y el Estado de Israel; entre sus anteriores galardonados se encuentran figuras como David Ben-Gurion, John F. Kennedy y Golda Meir.

Antes de encontrarse con Netanyahu, Milei visitó «El Ohel», la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Jabad Lubavitch y considerado una de las personalidades más influyentes del judaísmo contemporáneo.

El presidente argentino partirá desde el aeropuerto JFK y se espera que llegue a Buenos Aires mañana temprano.