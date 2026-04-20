ARCA introdujo modificaciones en Ganancias: qué cambia para el contribuyente, alcances y cómo es el trámite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la normativa para la determinación anual e ingreso del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

La norma incorpora las previsiones necesarias para los sujetos que elijan el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, según la Resolución General 5836/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Cambios en Ganancias: cómo es el trámite

El régimen opcional se basa en las condiciones dispuestas por la Ley N° 27.799 y apunta a consolidar el sistema de Inocencia Fiscal por el cual el Gobierno nacional pretende que circulen ahorros de los residentes en el país.

Para ingresar a este mecanismo tributario, los contribuyentes deben realizar el trámite a través del servicio «Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado» en el sitio web del organismo. Para acceder al sistema es necesario contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o superior.

Bajo este sistema, el organismo “pondrá a disposición la información obrante en sus sistemas, así como aquella suministrada por responsables y/o terceros”.

Los usuarios pueden revisar la información precargada antes de enviarla.

Los responsables “podrán efectuar los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminaciones que consideren pertinentes” y luego deberán confirmar la presentación.

La normativa también aclara el procedimiento para corregir datos ya presentados. El texto establece que “la presentación de declaraciones juradas rectificativas deberá efectuarse a través del régimen general o del régimen simplificado, según corresponda”.

Modificaciones en Ganancias: qué cambia para el contribuyente

Desde Presidencia, indicaron que «la simplificación de la aplicación informática implementada, combinada con el pre-cargado de información fiscal, permite que las personas humanas y sucesiones indivisas puedan cumplir con sus obligaciones de Ganancias de forma más clara y rápida».

Explicaron que la norma modifica la Resolución General 5.692 y su complementaria, con el objetivo de clarificar y armonizar «cómo se presentan las declaraciones juradas tanto en el régimen general como en el régimen simplificado».

Agregaron que los sujetos que se encuentran en el régimen general continúan utilizando el formulario F.711, mientras que quienes opten por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada (adheridos o ratificados según la Resolución General 5.820) usarán el formulario F.2711 a través del servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado” en el sitio web de ARCA».

A continuación, la resolución completa:

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