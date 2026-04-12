Guía paso a paso: cómo consultar tu deuda de Monotributo 2026 en ARCA

Con la transición de la antigua AFIP a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los contribuyentes cuentan con herramientas digitales actualizadas para gestionar sus obligaciones. Estar al día es fundamental para evitar recargos por intereses o sanciones.

Actualmente, existen dos formas principales para verificar si tenés deudas.

Consulta por la web de ARCA (Método completo)

Este método permite ver el detalle pormenorizado de cada mes y generar los pagos:

Acceso: entrá a la web oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Servicio CCMA: buscá la opción «CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos». Cálculo de deuda: hacé clic en el botón naranja que dice «Cálculo de deuda». Análisis: el sistema te mostrará una tabla con el capital adeudado y los intereses resarcitorios. Pago: desde ahí podés tildar los meses y presionar en «Generar VEP» o pagar con código QR.

Consulta rápida por la App ARCA Móvil

Ideal para chequear el saldo desde el celular:

Entrá a la app ARCA Móvil con tus credenciales. Buscá el ícono de «Deuda» (el símbolo de pesos). La pantalla te dará el monto total adeudado. Al tocar en «Ver detalle», podés desglosar mes por mes.

Recordá que el vencimiento es el día 20 de cada mes. Un dato clave: ya no se permite el pago en efectivo en ventanilla; todo debe ser electrónico (transferencia, VEP, débito automático o billeteras virtuales). La acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles.

Escalas y cuotas vigentes (Abril 2026)

Para este mes, los valores de las cuotas y los límites de facturación son los siguientes: