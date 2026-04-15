¿Querés una PlayStation 5 más barata? ARCA remata nueve consolas: fechas, precios y cómo anotarse

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevará adelante una nueva subasta de productos electrónicos que fueron incautados por el organismo. Esta vez el remate tendrá como protagonistas a un total de nueve consolas Playstation 5.

Subasta de PlayStation 5: fechas, precios y cómo anotarse

Según lo informado en el sitio web de ARCA, el remate se realizará el próximo jueves 23 de abril. Los interesados podrán ingresar al siguiente link para observar los productos en exposición y anotarse al remate.

En la página van a encontrar consolas disponibles desde un precio base de $237.000. ARCA informó que el dinero obtenido será incorporado a las rentas fiscales.

Por otra parte se indicó que quienes quieran participar se podrán inscribir hasta el 23 de abril a las 11. La venta se realizará ese mismo día y el tiempo para ingresar es limitado ya que solo se extenderá hasta las 12.30.

Debido a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que realizará nuevos remates durante 2026 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.