Argentina y EEUU avanzan en negociaciones para cerrar acuerdo de aranceles en Washington

Argentina y Estados Unidos preparan una nueva ronda de negociaciones en Washington con el objetivo de cerrar un esperado acuerdo sobre aranceles comerciales. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, tiene previsto mantener esta semana encuentros con representantes de la administración Trump, en particular en lasSecretaría de Comercio y la Oficina del Representante Comercial (USTR), aunque la agenda aún está sujeta a cambios por las prioridades fluctuantes de la Casa Blanca.

Según informó Infobae, contexto global muestra una creciente tensión comercial impulsada por Donald Trump, que impuso fuertes aranceles a socios históricos como la Unión Europea y Corea del Sur, además de mantener en vilo las negociaciones con México y castigar duramente a países como Brasil, India y China. Este escenario internacional complejo condiciona la negociación argentina, a pesar de la buena sintonía política y estratégica que mantiene el presidente argentino Javier Milei con Trump.

La administración estadounidense mantiene una postura firme y no contempla excepciones especiales para Argentina, siguiendo la línea que no otorgó beneficios ni a aliados tradicionales como Israel, Japón o Canadá. Por el momento, la expectativa es que Argentina logre un arancel mínimo del 10% para sus exportaciones hacia Estados Unidos, lo que significaría una ventaja competitiva relevante en medio de la guerra comercial global.

Respeto a patentes y un canal arancelario, ejes clave en la negociación comercial entre Argentina y EEUU

Entre los puntos clave de la negociación, Estados Unidos exige a Argentina el respeto pleno de las patentes farmacéuticas y agropecuarias de empresas americanas, tema que genera impacto político interno y para el cual se pidió una hoja de ruta concreta para su cumplimiento. Además, está vigente la propuesta estadounidense de establecer un «canal arancelario» que facilite un flujo constante de comercio bilateral con aranceles diferenciados, una idea que había quedado estancada pero que ahora se busca retomar.

En la Cancillería argentina esperan que el acuerdo sea anunciado públicamente por Trump, quien aún no realizó un anuncio similar para ningún otro país latinoamericano. Este gesto político, junto con la ratificación del presidente Milei, representaría un símbolo de la alianza estratégica que buscan fortalecer ambos países.

A nivel económico, Argentina proyecta que incluso con un arancel del 10%, la posición comercial frente a Estados Unidos mejoraría significativamente en comparación con otras potencias regionales afectadas por las medidas arancelarias de Washington, como Brasil e India.