Atención trabajadores: todo sobre “Mi liquidación digital”, la nueva herramienta de AFIP

Mediante la Resolución General 5565/2024 publicada este Martes 17 de Septiembre de 2024 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la herramienta “Mi Liquidación Digital” dentro de la aplicación móvil “Mi AFIP”.

Esta nueva herramienta permite que los trabajadores en relación de dependencia del sector privado puedan consultar un resumen de sus liquidaciones de sueldos. Para poder acceder a ella, se prevé como únicos requisitos que, el empleado cuente con clave fiscal de nivel 2 o superior y que el empleador se encuentre alcanzado al uso de Libro de Sueldos Digital como medio para presentar su Declaración Jurada de Seguridad Social F931.

AFIP ha comenzado a dar mayor utilidad a la información presentada en el Libro de Sueldos Digital siendo el nexo entre el empleador/empleado permitiendo que los trabajadores ahora tengan acceso a esta información y puedan ver el detalle de todos los conceptos liquidados y sus montos. De esta manera, si observan alguna diferencia entre lo percibido y lo declarado por el empleador, la aplicación permite denunciar irregularidades.

«Mi Liquidación Digital»: cómo acceder, paso a paso

1- Ingresar a la aplicación “Mi AFIP”.

2- Presionar la opción “Ingresar con CUIT/CUIL y clave fiscal.

3- Una vez ingresados los datos, dirigirse a la opción “Mi Liquidación Digital”.

4- En caso de poseer más de un empleador se visualizará un cuadro con cada empleador, deberá hacer clic sobre el cual se quiere consultar.

5- Se visualizará el contenido del resumen de la liquidación indicando el periodo que se encuentra disponible. En caso de que no pueda visualizarse, el servicio mostrará una leyenda indicando cuál es el motivo, algunas de las que pueden observarse son:

a) “Actualmente tu empleador no está incluido en este régimen de información”: Indica que el empleador, en el periodo consultado, no utilizó el servicio Libro de Sueldos Digital para generar la liquidación, por no estar alcanzado o encontrarse en periodo de prueba.

b) “No estás declarado por ningún empleador”: Indica que no se registra la relación laboral activa en ese periodo.

c)“De acuerdo a tu situación actual, no tenés liquidación en este período”: Significa que el trabajador se encuentra declarado en la Declaración Jurada F.931, pero no tiene liquidación. Ocurre cuando se informa una situación de revista especifica tal como: reserva de puesto/ licencia por maternidad/ licencia sin goce de sueldo.

d) “Tu liquidación no se encuentra en una Declaración Jurada vigente”: Indica que el trabajador se encuentra incluido en una liquidación, pero el empleador aún no ha presentado la declaración jurada F.931.

«Mi Liquidación Digital»: qué datos puedo consultar

Una vez que acceda, la información disponible es la siguiente:

– Total Neto: monto final percibido por el trabajador.

– Total Bruto: detalle de los conceptos remunerativos (sujetos a aportes como sueldo básico, zona desfavorable, etc) y no remunerativos (viandas, conceptos establecidos por los convenios colectivos, etc).

– Total Descuentos: detalle de los conceptos retenidos (Jubilación, Obra Social, etc).

Como se advierte, esta nueva resolución trae consigo una herramienta que brinda una mayor transparencia en la información suministrada por los empleadores a la vez que los trabajadores pueden acceder en forma directa, inmediata y sencilla.

(*) CHINNI, SELEME, BUGNER Y ASOC.