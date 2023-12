Aumento de la carne: el precio del asado en Roca, Allen y Regina no tiene techo

En medio de una suba generalizada de precios, la hacienda en pie subió casi 40% en el mercado de Cañuelas, por lo que el asado se podría ir a los $8.000 el kilo. En Roca algunas carnicerías ya actualizaron sus precios al igual que en Regina y en Allen. Otros locales están esperando a mañana ya que el precio «está abierto», señalaron a este diario.

Diario RÍO NEGRO hizo un relevamiento sobre la suba generalizada de precios, en distintas carnicerías roquenses. En muchos locales no tienen novedades hasta el momento y no se animaron a dar números concretos, hasta mañana o pasado. Sin embargo en otros comercios el asado superó los $8.000.

«No tenemos precio, me tenían que cargar una jaula de animales y no me la cargan. No tenemos un panorama claro. Todavía estamos vendiendo a $6.400 el kilo de asado que quedó de la semana pasada», señaló el dueño de un frigorífico de Roca que tiene varias carnicerías en la ciudad.

En otro de los comercios, señalaron que el precio del asado podría alcanzar los $10.000el kilo.

Mientras que en una carnicería del norte de la ciudad, el asado se estaba vendiendo en $7.000.

Otro de los lugares consultados admitió que «hay un descalabro de precios» y que sí hubo aumento en los insumos relacionados a la venta de carne, como las bolsas de polietileno.

En Allen y Regina el precio se sigue moviendo

En Regina una carnicera de la ciudad señaló que en menos de 12 horas tuvo que modificar el precio tres veces. El kilo de asado hasta las 13 se estaba vendiendo a $8.000 y la picada alrededor de $5.000, señaló Romina, dueña del local.

El caracú lo estaba vendiendo a $4,700 mientras que el kilo de cuadril para milanesa estaba en $6.000.

“Ayer a las cinco de la tarde cambié los precios. A la noche me viene otro mensaje con otro precio. Esta mañana abrí el negocio con otro precio. Cerca de las diez me pasaron otro precio y ahora por la tarde estamos viendo. Tengo un pedido que va a llegar el sábado y viene sin precio. Cuando bajen la carne me van a decir”, expresó preocupada la carnicera de Regina.

En Allen se da el mismo escenario. Alejandra Contreras, dueña de una carnicería de la ciudad señaló que lo que está ocurriendo es una locura.

“Ayer lo teníamos a $6.000 el asado, hoy está a $7.400 del kilo. Mañana me bajan más carne pero no sé el precio que viene, sigue el aumento. Es una locura, no sé qué vamos a hacer. La verdad que hoy es un dolor de estómago, anoche estaba sacando costos para poder abrir hoy. Yo no puedo cerrar el negocio como otro negocio porque la carne es muy delicada, hay que sacarla lo más pronto posible para evitar las pérdidas”, explicó indignada.

La comerciante indicó que la reacción de los clientes fue pura resignación. “Sabíamos que iba a ser así. Es como que la gente está resignada, eso me pareció hoy toda la mañana”, reflexionó.

Aumento de la carne: suba a nivel general

En algunas carnicerías del país, tras esta suba generalizada y la proximidad de las Fiestas de fin de año, el precio promedio de los cortes más consumidos, entre los que se encuentra el asado, podría superar los $7.500 por kilo en los próximos días.

El analista Salvador Di Stefano estimó que en el corto plazo incluso podrían superarse los $10.000 por kilo de mantenerse la tendencia alcista.