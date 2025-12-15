El derrumbe de la demanda de dólares y la inflación 2026 rumbo al 1,5%: las claves de una semana decisiva 

En septiembre se compraron US$4.600 millones solo para el atesoramiento. En noviembre este ritmó cayó un 95%. (Foto: gentileza)

La semana económica arranca con datos contundentes que marcan un cambio de clima financiero. Mientras el gobierno de Javier Milei se prepara para una «supersemana» en el Congreso, el mercado digiere cifras inéditas sobre el comportamiento de los ahorristas y proyecciones de precios que anticipan un verano con una marcada desaceleración inflacionaria.

En su columna habitual en Río Negro Radio, Pablo Wende, periodista especializado en economía, puso el foco en tres variables domésticas que definirán el cierre del año: el colapso en la compra de dólares para atesoramiento, la baja de la nafta como señal de precios y la discusión legislativa clave para volver a los mercados internacionales.

El dato: la demanda de dólares cayó 95%

La cifra más reveladora del análisis pasó por el cambio de conducta del ahorrista argentino tras el despeje de la incertidumbre electoral. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la demanda de dólares para atesoramiento registró un derrumbe histórico en apenas dos meses.

Septiembre: en plena incertidumbre y con la percepción de riesgo electoral, los argentinos compraron US$ 4.600 millones solo para el atesoramiento (ahorro).

Noviembre: tras el resultado electoral que eliminó la percepción de riesgo extremo, la demanda se desplomó a apenas US$ 200 millones.

«Es un desplome descomunal del 95%. La gente ya compró todo lo que podía y ahora, estacionalmente, necesita pesos para cubrir gastos corrientes», explicó Wende sobre la calma cambiaria actual.

En el caso de los empresarios pymes, ahora necesitan pesos para cumplir con obligaciones como el aguinaldo, con lo cual, es probable que se vendan dólares. Mientras que la sociedad en general “ya no tiene ahorros” para seguir comprando moneda extranjera, al ritmo que lo hizo antes de las elecciones.

Inflación 2026: objetivo 1,5% para abril

Con el dólar estable y precios de mercado estables o a la baja, las proyecciones son optimistas. Wende anticipó que, si bien noviembre marcó un pico del 2,5%, la tendencia bajista se retomará en breve.

“Ya en diciembre parece que será más baja, entre 2 o 2,3%, y para enero se viene inflación de menos del 2%”, aseguró Wende.

Las estimaciones del mercado (REM) proyectan que enero ya mostraría una inflación por debajo del 2%, descendiendo hasta la zona del 1,5% para abril o mayo. «La estabilidad cambiaria y el acomodamiento de precios relativos, como la carne y la nafta, están ayudando a consolidar el proceso», se detalló.

Congreso: presupuesto 2026 y reforma laboral

El otro frente clave es el legislativo. El Gobierno busca aprobar esta semana el Presupuesto 2026 con superávit fiscal, una «señal al mundo» fundamental para recuperar el acceso al crédito internacional y refinanciar vencimientos.

Simultáneamente, avanza la Reforma Laboral, que se estructura en tres pilares para modernizar el mercado ante la apertura económica:

Formalización: incentivos para pasar del empleo en negro al blanco.

Empleo Joven: beneficios para PyMES que contraten jóvenes (por 4 años).

Alivio Fiscal: reducción de cargas patronales y tributarias para las empresas.

El contexto regional: un «vecindario» más amigable

Finalmente, el análisis se completó con el «viento de cola» regional. El triunfo de José Antonio Kast en Chile generó una euforia financiera en el país vecino (la bolsa subió 55% en el año), confirmando un giro cíclico en América Latina hacia gobiernos de centro-derecha.

Para el especialista, esto beneficia a la Argentina: «El mundo de las inversiones vuelve a mirar a la región con otros ojos. Estamos en un vecindario más amigable para el inversor», concluyó sobre el nuevo mapa político que incluye también cambios en Ecuador y Bolivia.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio