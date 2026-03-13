CAF autorizó el proyecto para repavimentar la ruta al aeropuerto de Bariloche

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dio el visto bueno a la provincia de Río Negro del proyecto presentado para repavimentar la Ruta Provincial 80 que conduce al aeropuerto internacional de Bariloche, por lo que se preparan los pliegos para llamar a licitación.

Según los plazos estimados por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, la apertura de sobres para conocer las ofertas podría fijarse para fines de abril, debido a los tiempos previos que deben transcurrir para el traslado del proyecto a las empresas y la revisión de los organismos de control.

Con esos plazos, el inicio de los trabajos pasarían para la primavera, luego de la veda invernal debido a que se tratan de tareas al aire libre.

Actualmente Vialidad Rionegrina confecciona los pliegos de licitación con todas las especificaciones técnicas de la obra.

Una traza de 5,6 kilómetros de pavimento flexible

La repavimentación y mejora de la traza se concretará en un tramo de 5,6 kilómetros, desde el derivador de la Circunvalación (Ruta Nacional 40) hasta la barrera de acceso a la estación aeroportuaria, donde se inicia la jurisdicción nacional.

El plan fue presentado en diciembre pasado de manera virtual a las cámaras empresariales y entidades interesadas en el proyecto sobre el que hay expectativas, porque se trata de un ruta con un deterioro importante y que es puerta de ingreso del turismo nacional e internacional.

El Gobierno definió el año pasado incluir este proyecto con el financiamiento de la CAF, con una estimación inicial de destinar 3.600 millones de pesos a la obra, cuyo monto final se conocerá cuando se habilite la licitación pública.

Según el informe presentado por Vialidad Rionegrina en diciembre, se proyectan a diario la circulación de 3.812 vehículos solo para el ingreso a la terminal aeroportuaria, y el trabajo prevé una calzada de 6,7 metros de ancho y extender el pavimento flexible a las banquinas.

Además se realizará un acceso al predio de la Sociedad Rural de Bariloche, que está a unos 150 metros de la intersección con la Ruta 40, y obras hidráulicas con gaviones y enrocado sobre el puente de Arroyo del Medio, más cercano a la terminal aeroportuaria.