Está la fecha de la licitación y 4.400 millones de pesos para la ruta al aeropuerto de Bariloche

La Ruta Provincial 80 es el acceso al aeropuerto de Bariloche. Sufre un progresivo deterioro por el paso del tiempo y el tránsito. Foto: Archivo/ Chino Leiva

La obra de repavimentación integral de los 5,6 kilómetros de la traza de la Ruta Provincial 80 que conduce al aeropuerto internacional de Bariloche ya tiene fecha de apertura de sobres para su licitación y presupuesto asignado por el gobierno provincial.

El 8 de mayo se conocerán las ofertas de las empresas que quieran tomar la obra, que tiene un plazo de ejecución de 270 días corridos -posiblemente para comenzar después de la veda invernal- y un presupuesto de 4.475.551.678 pesos.

Los recursos fueron dispuestos por la Provincia a través de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“En una provincia ordenada y previsible, la infraestructura vial acompaña el desarrollo turístico y productivo de sus ciudades. Con esta visión, el gobierno de Río Negro llama a licitación pública para la obra de rehabilitación y repavimentación de la Ruta Provincial 80”, destacó la provincia al anunciar este miércoles el lanzamiento de la licitación pública.

El tramo que se realizará a nuevo es entre la intersección de la Ruta 40 (Circunvalación) y el acceso al aeropuerto.

De acuerdo al proyecto elaborado por Vialidad Rionegrina, “la carpeta de rodamiento actual se encuentra en un estado de deterioro progresivo a causa del envejecimiento de su vida útil y el aumento constante del tránsito”.

En un informe técnico presentado a la comunidad en diciembre, Vialidad indicó que se proyectan a diario la circulación de 3.812 vehículos solo para el ingreso a la terminal aeroportuaria.

La obra incluye dársena de acceso al predio de la Sociedad Rural de Bariloche, ubicado a unos 200 metros de la intersección con Ruta 40; y mejoras en el puente sobre el arroyo del Medio, más cercano al aeropuerto.

El año pasado, cuando la Provincia incluyó esta obra entre las financiadas por la CAF se estimaba un monto de unos 3.600 millones de pesos que se actualizaron y afinaron a 4.400 millones de pesos tras la realización del proyecto ejecutivo final que ya fue autorizado por el organismo de crédito internacional.