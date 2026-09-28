Máximos del año: el riesgo país saltó a 642 puntos y presionó a los bonos y acciones

Jornada roja en Wall Street: los principales índices operaron en baja ante la presión por las altas tasas de los bonos del Tesoro estadounidense. (Foto: gentileza)

Los activos argentinos operan con fuerte debilidad este lunes. Cerca de las 13, el riesgo país que mide JP Morgan trepaba a 642 puntos básicos, una suba de 5,4% frente al cierre del viernes, cuando había terminado en 609 unidades. Con ese nivel, el indicador supera el máximo de 628 puntos de las últimas semanas. Según consignó Rava Bursátil, acumula un alza cercana al 60% desde el piso de 403 puntos que tocó el 6 de julio.

La presión se trasladó a los bonos soberanos en dólares, con caídas encabezadas por los tramos largos: el AL35D y el GD46D retroceden 2,8%, y el AL41D, 2,3%. Los títulos más cortos resisten mejor: el AL30D cede 0,6%, a US$ 53,86, y el GD30D es el único que opera en leve alza (+0,1%).

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 609 Apertura 609 Máximo 642 Mínimo 609 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Recesión y ruido político: la caída del EMAE y las internas que alarman al mercado

El telón de fondo es la debilidad de la economía real. El jueves pasado, el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,9% en julio respecto de junio en la medición desestacionalizada, y 1,4% en la comparación interanual. Según el informe matutino de Rava Bursátil, JP Morgan esperaba una contracción cercana al 1% mensual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte del retroceso a las lluvias y nevadas del mes. El presidente Javier Milei, en cambio, sostuvo en una entrevista con Bloomberg que la economía y la actividad están bien.

A eso se suma el frente político. Los analistas de Rava consideraron que las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich sobre no acompañar al presidente generaron incertidumbre en el mercado. En paralelo, el Tesoro licita hoy Boncap, bonos TAMAR, títulos ajustados por CER y dollar linked.

S&P Merval y Wall Street: fuerte caída de las acciones bancarias y refugio en las petroleras

El S&P Merval cae 2,2% en pesos, a 2.831.471 puntos, y 3,7% en dólares, hasta 1.743 unidades. De esta forma perfora los 1.800 puntos que los analistas de Rava señalaban por la mañana como el nivel a definir antes de volver a comprar activos argentinos. En el mes, el índice acumula una baja de 6,7% en pesos y de 8,3% en dólares.

En el panel líder, las mayores caídas son las de Cresud (-5,6%), TGN (-5,1%) y BBVA Argentina (-4,7%). Los bancos figuran entre los más castigados: Supervielle cede 4,5%, Galicia 3,8% y Macro 3,3%. En el otro extremo, las energéticas amortiguan la baja, con Transener en alza de 1,8% e YPF de 0,2%.

En Wall Street, los ADR argentinos replican la tendencia. Central Puerto (CEPU) lidera las pérdidas con una baja de 6,7%, seguida por Cresud (-5,6%) y BBVA Argentina (-4,9%). La excepción es Corporación América Airports (CAAP), que salta 8%, acompañada por Tenaris (+1,7%). YPF opera sin cambios.

Dólar: el CCL se despega

El dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,6%, a $1.624,46, mientras que el MEP se mantiene en $1.552,19. La diferencia entre ambos, conocida como canje, se amplía a cerca del 5%. Frente al mayorista, que cotiza a $1.525,50, la brecha es de 1,7% para el MEP y de 6,5% para el CCL. Según Rava, los argentinos compraron US$ 2.853 millones en agosto.

Tasas en Estados Unidos y petróleo

El viento de frente también llega del exterior. La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica en 5,22%, según Rava Bursátil, por encima del 5,04% que a mediados de mes había marcado su nivel más alto desde 2007. La del bono a 30 años llega a 5,54%, tras subir 55 puntos básicos en el último mes.

De acuerdo con el mismo informe, el mercado asigna una probabilidad de 65% a una suba de tasas de la Reserva Federal en octubre. El índice S&P 500 abrió con una baja de 0,5%, y más del 60% de sus acciones cotizan al menos 20% por debajo de sus máximos.

El petróleo WTI cotiza en torno a US$ 97,50, un sostén para las compañías energéticas en una jornada de ventas generalizadas.