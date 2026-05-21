Imputarán a dos detenidos por el homicidio del comerciante de Bariloche y buscan al resto de la banda

Avanzaron confiados de que nadie observaría sus movimientos. Sortearon los patios de unas casas, ocultos por la abundante vegetación, hasta el terreno donde habían planificado el asalto. Era alrededor de las 20.30 del domingo. Cuatro encapuchados caminaron en silencio hasta la puerta principal del domicilio y la patearon con furia hasta romperla. Tres delincuentes irrumpieron en el interior de la vivienda y sorprendieron a Elías Miguel, que estaba con su señora. Los gritos antecedieron a dos detonaciones y los cuatro asaltantes escaparon hacia el sector donde los esperaban dos vehículos en marcha para la huida.

Los delincuentes no se llevaron nada del domicilio de las víctimas. Pero un proyectil atravesó el tórax de Miguel, que minutos después murió. Tenía 65 años.

La víctima efectuó un tiro con un revólver calibre 22. El proyectil impactó en uno ojo de los asaltantes. Alrededor de las 23.40 del domingo, Franco Alí González entró a la guardia del hospital Ramón Carrillo de esta ciudad, con un ojo lesionado por un tiro de arma de fuego. Esa coincidencia alertó a los investigadores que fueron por el sospechoso, que quedó internado con custodia policial.

Este miércoles al caer la tarde, Alí González recibió el alta médica tras la cirugía a la que fue sometido y quedó detenido, informaron fuentes oficiales. Comparecerá este jueves a las 11 para la audiencia de control de detención y de formulación de cargos. No estará solo.

Lo acompañará Juan Antonio Bonnefoi, que fue detenido la noche del martes por efectivos policiales, en la zona oeste de Bariloche. Las fuentes comentaron que los investigadores llegaron a Bonnefoi porque la pulsera electrónica que tiene colocada, porque tenía supuestamente el beneficio de salidas transitorias, lo ubicó la noche del domingo en el lugar donde ocurrió el homicidio del comerciante Miguel.

Faltan cuatro miembros de la banda

El fiscal jefe Martín Lozada y el agente fiscal Facundo D´Apice imputarán a los dos sospechosos. Es probable que la familia de la víctima intervenga como querellante, revelaron fuentes con conocimiento del caso.

Las fuentes comentaron que aún falta identificar a otros cuatro delincuentes. Algunos entraron a la vivienda de Miguel y por lo menos dos estaban en los vehículos de apoyo estacionados en las inmediaciones de la casa de la víctima.

Explicaron que la investigación preliminar estableció, por el momento, que de los cuatro delincuentes que fueron hasta el domicilio de la víctima, tres irrumpieron en el interior de la vivienda y uno de ellos portaba un arma de fuego.

Indicaron que Miguel tomó un revólver y disparó contra uno de los asaltantes y la bala dio en un ojo del encapuchado. Por eso, los delincuentes se fueron del domicilio, pero en la huida, el encapuchado que portaba el arma de fuego efectuó un tiro contra Miguel. El proyectil impactó en la humanidad de la víctima y causó su muerte.

Una hipótesis para explicar el intento de robo

Una de las posibles hipótesis que los investigadores evalúan apunta a que la banda había ido en busca de la recaudación del comercio mayorista de la víctima.

Las fuentes comentaron que Miguel cerraba la jornada laboral y la recaudación de la semana se la llevaba a su domicilio. Era una práctica habitual y, por lo general, era una suma de dinero importante.

Las fuentes comentaron que los peritos lograron levantar muestras genéticas que servirán para el cotejo de ADN correspondiente. La Brigada de Investigaciones Judiciales y de la Policía revisan grabaciones de cámaras de seguridad de la ciudad, en busca de alguna pista que los lleve hasta los autos que usaron los delincuentes la noche del domingo último.

El homicidio de Miguel causó profundo pesar en la ciudad, donde era una persona conocida. El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck expresó sus condolencias a la familia y repudió el hecho delictivo. Y sigue muy de cerca el desarrollo de la investigación para esclarecer el caso.

Alí González y Bonnefoi tienen antecedentes penales. Y tenía un pedido de captura de la Justicia de Chubut. Mientras que Bonnefoi tiene una condena de tres años de prisión efectiva que le impusieron el 7 de mayo del 2024 por robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud de disparo no pudo acreditarse y por un intento de robo simple. Ya tenía otra condena anterior.