«Batakis debe implementar medidas urgentes porque el mercado es implacable», aseguró Schpoliansky

La economía Argentina vive convulsionada hace décadas y la asunción de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, tras la renuncia de Martín Guzmán, generó nuevas incertidumbres de cara al futuro. En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén) dialogó con Fernando Schpoliansky, Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén y Contador Público, sobre la actualidad y el futuro del país.

«Fueron días muy convulsionados. Es de esperar que en la medida que se anuncien nuevas medidas económicas, se acomode un poco. Cuando un gobierno no genera confianza desde el punto de vista político, poco se puede hacer en el ámbito económico. Hay problemas estructurales en esta última faceta», indicó el Contador Público.

Schpoliansky, que se desempeña como Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, analizó la llegada de Batakis a la cartera de Hacienda: «La falta de diálogo y comunicación en la coalición gobernante es determinante. Por más que Batakis tenga buenas intenciones, sin ese apoyo es complicado. Ella tiene mucho conocimiento y mucha relación con los gobiernos provinciales, eso le da un plus sobre Guzmán, que venía de vivir en Estados Unidos y le faltaba un poco el territorio».

«No alcanza con tener una persona formada únicamente en el ámbito académico, sino que también es necesario contar con el apoyo político. Batakis dio varios lineamientos grandes, pero falta todavía definir el cómo y es importante hacerlo porque los mercados no esperan», agregó el especialista.

Por otra parte, explicó desde su punto vista, los aumentos de precios que se vivieron en las últimas horas. «Hay un grado de especulación enorme. Ante esa incertidumbre, y para resguardarse, se produce un corrimiento de los precios. También aumentó el dólar blue el lunes, y después fue bajando. La mayoría de la economía formal de Argentina gira en torno al dólar oficial. En ese contexto no deberían haber aumentado los precios, pero se produce un efecto especulativo», detalló.

«Además hay monopolio, son escasos los proveedores de bienes y servicios, y por eso pueden aumentarlo sin ningún inconveniente. Concentración más especulación, hace que la rentabilidad de determinados sectores de la economía sean cada vez mayores, en detrimento del resto de los argentinos. Esto es demoledor», comentó sobre el aumento de precios.

Consultado sobre las acciones que debe tomar el Gobierno ante esta situación, indicó: «Batakis debe tomar medidas rápidas, para generar buena expectativa y confianza en el mercado. Si dijo que no iba a devaluar la moneda, no lo tiene que hacer. Hay que implementar medidas rápidas urgentes. Hace tres días asumió, pero bueno, lo tiene que hacer rápido porque si no el mercado financiero de Argentina es implacable».

Para finalizar, Fernando Schpoliansky expuso su opinión sobre la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional: «Si uno revisa la historia económica de los países que firmaron con el FMI, el país que tome se dará cuenta que la receta del Fondo es el ajuste. Eso implica reducción del gasto fiscal. El FMI aplica la misma receta hace 80 años. Nunca cambió su metodología. Aplicar un ajuste como el que el FMI requiere sería muy doloroso para Argentina, así que habría que revisar las condiciones en las que se firmó este acuerdo».

