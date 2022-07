El déficit cambiario por turismo, el dato que miran Batakis y Pesce

La ministra de Economía, Silvina Batakis, reveló cuál es su pensamiento respecto de la administración de las divisas que genera el país y generó revuelo porque dejó abierta la posibilidad de que en el futuro el Gobierno cierre un poco más el cepo cambiario para quienes viajan al exterior por turismo.

“Cuando uno hace compras en el exterior, y esos dólares son efectivamente los que tendrían que haber ido al sector productivo porque son escasos, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos”, dijo la funcionaria en declaraciones al canal de noticias porteño TN.

No obstante, Batakis descartó definir medidas en este sentido. “Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente. Pero sí me parece, conceptualmente… El tema es que el derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo”, comentó.

🔴 AHORA | Silvina Batakis, sobre los dólares destinados al turismo en el exterior: “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo” https://t.co/WHexLYbuFj pic.twitter.com/e9O1gimxCK — TN – Todo Noticias (@todonoticias) July 7, 2022

Batakis dijo que “por supuesto” que la economía genera tensiones y señaló que por eso existen los ministros de Economía, Producción y Agricultura y el presidente del Banco Central. “Están para articular esas tensiones y destrabar los nudos que generan esas tensiones”, dijo Batakis. Y abonó así la incertidumbre de quienes tienen pensado viajar.

Es que, si bien todos los meses salen de Argentina por turismo unos 167.000 residentes, según el promedio de este año, ahora se vienen las vacaciones de invierno (las últimas dos semanas de julio) y entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre se disputará el mundial de fútbol de la FIFA en Qatar. Son estos motivos por los cuales crecerá el turismo emisivo.

La ministra resaltó que por ahora no se tomarán medidas que restrinjan más el acceso al dólar para los que viajan al exterior. Pero no se descarta que, si la situación cambiaria empeora, el Gobierno pueda cerrar más el cepo y obligar a los turistas residentes a usar sus propios billetes para sus gastos o directamente comprar en el mercado paralelo. Esto, claramente, sería un incentivo para la ampliación de la brecha cambiaria.

Otra medida podría consistir en obligar a quienes viajan a pagarles a los bancos con dólar billete los consumos que se hacen en el exterior con tarjetas de crédito. Eso provocaría que quienes tienen dólares en el “colchón” o en una cuenta bancaria, dispongan de esas mismas divisas para sus gastos. Pero, por el momento, ninguna decisión ha sido confirmada.

Déficit cambiario por viajes

El Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central, actualizado hasta mayo (último disponible) indica que en ese mes hubo un déficit de 579 millones de dólares en el rubro “viajes y pasajes y otros pagos con tarjeta”, un 307,7% más que en el mismo mes del año pasado.

En los primeros cinco meses del año, el rubro “viajes y pasajes y otros pagos con tarjeta” acumuló un déficit de 2.451 millones de dólares. Así, hubo una expansión del 278% del déficit (respecto de los 649 millones del mismo período de 2021). Estos son los números que miran Batakis y el directorio del Banco Central, entidad que conduce Miguel Pesce.

Es tan alarmante la debilidad del país para ser superavitario en materia de divisas, que el propio Banco Central reconoce que el déficit neto de la cuenta de “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” está en “niveles por debajo de los observados históricamente” en los primeros cinco meses del año.

El Indec dará a conocer las Estadísticas del Turismo Internacional de mayo el 12 de julio. Pero los datos disponibles hasta el momento indican que en el primer cuatrimestre llegaron al país 454.700 turistas extranjeros mientras que salieron 668.900 argentinos. El saldo de turistas en el período fue negativo en 214.200 personas.

Financiamiento con tarjetas

Datos del Informe Monetario Diario del Banco Central analizados por este medio indican que junio cerró con un stock de financiamiento en dólares con tarjetas de crédito de 247 millones de dólares. Ese valor fue el más alto del año y desde diciembre de 2019.

El registro de financiamiento en dólares con plástico de junio mostró un crecimiento de 20,5% en términos mensuales y de 208,75% en la comparación anual. Este salto fue lo que llevó al Banco Central a cerrar un poco más el cepo.

El récord histórico de financiamiento en dólares con tarjetas de crédito se registró en febrero de 2018, justo dos meses antes de la crisis financiera que enfrentó el Gobierno de Mauricio Macri, con unos 752 millones de dólares en solo un mes.

Guillermo Barbero, socio de la consultora financiera First Capital Group señaló que poco a poco los saldos de este rubro se van acercando a sus valores históricos promedio previos a la pandemia.

El especialista analizó que por ese motivo y en un contexto general de escasez de divisas, el Banco Central ha decidido avanzar con la prohibición de ventas en cuotas en dólares. “Esto pondrá un límite a esta recuperación”, comentó Barbero.

En un contexto de imposibilidad propia del Central para comprar dólares y sumar reservas, las autoridades monetarias decidieron el 30 de junio prohibir la financiación en cuotas en la compra online de productos en el exterior que se reciben con sistemas “puerta a puerta”. Así, se puede seguir haciendo compras, pero sin la posibilidad del pago con financiación.

La comunicación estableció que los bancos y las tarjetas “no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes”, ya sean personas físicas o jurídicas, en el caso de “productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y gestoría de trámites aduaneros”.

Ahora, si se observa el cuadro general de los préstamos en dólares a todo el sector privado en el informe del Banco Central, el stock promedio de junio fue de 3.837 millones de dólares. Aquí se observa un aumento mensual del 3,4% y un descenso anual del 29,1%.

En su análisis, First dijo precisó que el 68,18% del total de la deuda en moneda extranjera corresponde a la línea de comerciales, los cuáles cayeron 29,4% en el año, pero aumentando a su vez un 7,9% con respecto al mes anterior.

Corresponsalía Buenos Aires