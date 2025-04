Bertie Benegas Lynch en Expo EFI: «Javier Milei va a cumplir su promesa de cerrar el Banco Central»

En el marco de la Expo EFI y el Congreso Económico Argentino, y previo a su participación en el panel político que compartió con los diputados Rodrigo De Loredo (UCR), Victoria Toloza Paz (Unión por la Patria), Luciano Laspina (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch dialogó mano a mano con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva respecto a la gestión Milei y la coyuntura económica.

PREGUNTA: De todo lo que ha sucedido en estos 14 meses de gobierno de Javier Milei, ¿qué crees que es lo más importante?

RESPUESTA: Lo más importante para mí es transversal, que es sacarle el peso del Estado a la gente. Ese es un poco el propósito, y darse cuenta que el paradigma del Estado como un factor de transformación o de crecimiento, no existe. El Estado siempre consume capital. Hay que limitarlo a que haga las cosas más indispensables dentro del paradigma de la democracia, porque si no, en definitiva, si le pedimos al gobierno que nos haga felices, en el extremo terminamos perdiendo todas las libertades, los derechos, y nos meten la mano en los bolsillos, porque todo lo que le pedimos a un político que haga, no lo paga de su bolsillo el político.

P: ¿Cómo evaluás lo que ha sucedido en las últimas tres semanas después la turbulencia cambiaria, la salida del CEPO y la llegada del Fondo Monetario?

R: ¿Qué turbulencia cambiaria?

P: Ah… ¿no hubo?

R: ¿Me estás cargando?

P: En algún momento de marzo los paralelos llegaban a $1.380…

R: Hay una cosa que decía Bastiat, el economista francés, de lo que se ve y lo que no se ve. Aun con los buenos datos de inflación y pobreza que ha logrado el gobierno, la foto sigue siendo miserable. ¿Pero de dónde venimos? Del quinto subsuelo del infierno. Y si seguíamos en esa tesitura, yo te digo, “lo que no se ve” que decía Bastiat, era una terrible crisis humanitaria. Entonces creo que lo valorable es la velocidad con que se salió, de 100 años de decadencia, con distintos matices, ¿no?, en los últimos 40, creo, de forma mucho más acelerada y en los últimos 20, un delirio total. Bueno, eso tiene un costo.

Lo fundamental es el vínculo con Estados Unidos, y que lleguemos a la instancia de arancel cero entre Estados Unidos y Argentina. Si el Mercosur es un problema, hay que invitar a los países miembros a sumarse al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

P: Hoy a la mañana el ministro decía que “estamos acostumbrados a la Argentina a cara en dólares ¿Se puede sostener el dólar barato por mucho tiempo?

R: La cuestión es ¿barato respecto de qué? ¿Por qué barato? Cada sector hace su tironeo del precio al que le gustaría que esté el dólar. El tema es que el dólar es un precio igual que el tomate. Al que vende tomate le gustaría que esté más alto y se pueda vender, al otro que esté más bajo. Y así pasa con el dólar. Obviamente el dólar es un activo monetario de intercambio. Entonces tiene mucha relevancia, pero será lo que justamente estamos buscando, que el mercado decida a cuánto está el dólar. Cada desajuste de la economía por alguna restricción, algún control, o alguna regulación, termina necesitando otra regulación, y terminamos viviendo cada vez en una jaula más chica. Entonces la cuestión es que el dólar tiene que tender a una convergencia, a ser un dólar libre, decirle dólar oficial es un delirio. Es un gobernante que te dice cuánto está al precio de algo.

Panel político. Benegas Lynch compartió escenario con Laspina, De Loredo, López y Toloza Paz.

P: ¿En algún momento tendrán lugar la dolarización, el voucher educativo, o aquellas reformas más radicales que Javier Milei había prometido en campaña?

R: Él cuando fue presidente electo, todavía no estaba en funciones, dijo: ‘lo único que no es negociable es el cierre del Banco Central’. Y ahí te está dando la pauta de que va a cumplir esa promesa.

P: ¿Vos creés que el Banco Central se va a terminar cerrando? ¿O sea va a dejar de existir el Peso?

R: Va a dejar de existir la autoridad monetaria. Es decir, la moneda es una creación de los privados, que en distintas partes del mundo fue expropiada por un Banco Central para estafarte y tener la posibilidad de expandir, dejar igual o contraer la masa monetaria.

P: ¿Pero si los pesos los emite el Banco Central, y deja de existir, entonces no habrá más Peso…

R: Esa es la idea.

P: Javier Milei está alineado con Donald Trump en la batalla cultural, pero Milei es aperturista y Trump proteccionista ¿Cómo se convive con un socio comercial?

R: Desde el punto de vista filosófico e ideológico,lo veo al presidente Javier Milei mucho más elevado que Donald Trump. Milei es mucho más profundo en la idea liberal. Lo cierto es que hoy tenes que buscar también aliados. Respecto al comercio exterior, el manejo de Trump está siendo una cosa bastante original y distópica como lo están manejando. Veremos si realmente es un tipo un proteccionista o un tipo que está usando esas herramientas de forma bastante heterodoxa para lograr un tema de libre comercio. Lo fundamental es el vínculo con Estados Unidos, y que lleguemos a la instancia de arancel cero entre Estados Unidos y Argentina.

P: ¿Se sale del Mercosur?

R: El Mercosur ha sido un fracaso rotundo ¿Enserio alguien cree todavía que vamos a crecer aliados con Brasil? El valor del comercio exterior es que uno negocia con países que son distintos a uno, no con vecinos que tienen una estructura económica similar, con problemas similares. Yo al Mercosur lo incluiría, con Arancel Cero también para los países miembros. Si es que los países miembros desean el acuerdo con Estados Unidos.

Qué es la Expo EFI y el Congreso Económico

ArgentinoLa Expo EFI se realiza de forma anual en Buenos Aires desde el año 2013, y se ha consolidado a lo largo de los años como la más exitosa convención de economía, finanzas e inversiones del país.

En paralelo y en el mismo reducto, cada año se realiza el Congreso Económico Argentino (CEA), con la disertación de los máximos referentes de las finanzas, la economía y la política a nivel nacional.

El evento es organizado por la Invecq Consultora Económica en conjunto con Messe Frankfurt GmbH, y en 2025 se realiza los días 29 y 30 de abril, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Con RÍO NEGRO como media partner, la presente edición de Expo EFI incluye un Aula Académica, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo & gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, turismo, automotriz, franquicias, consumo masivo, real estate y salud.