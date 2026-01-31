Los factores que pueden frenar o impulsar la compra de dólares del Banco Central en febrero 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró enero con compras netas de divisas por más de USD 1.100 millones, lo que le permitió superar el 10% del objetivo inicial de acumulación de reservas para 2026, fijado en USD 10.000 millones. Como resultado, las reservas brutas se ubicaron por encima de los USD 46.200 millones, el nivel más elevado desde agosto de 2021.

Las variables que definirán si el Banco Central puede sostener la acumulación de reservas

La autoridad monetaria encadenó 20 ruedas consecutivas con saldo comprador, en un contexto de fuerte ingreso de dólares que también contribuyó a aliviar las presiones sobre el tipo de cambio. Sin embargo, desde el BCRA evitaron hacer proyecciones y señalaron que la evolución futura dependerá de la demanda de dinero y de la capacidad de abastecerla mediante la compra de divisas.

En su último informe de política monetaria, el Central advirtió que el aumento efectivo de reservas estará condicionado por el acceso a los mercados internacionales para refinanciar deuda externa y por las necesidades del Tesoro en moneda extranjera.

Según la economista Rocío Bisang, de GMA Capital, el fortalecimiento de reservas en enero respondió principalmente a la emisión de obligaciones negociables y a la liquidación del agro, impulsada por una cosecha de trigo excepcional.

A esto se sumó la estacionalidad favorable de la demanda de pesos. En la misma línea, Florencia Iragui, de LCG, destacó que el crecimiento del crédito en dólares aportó cerca de USD 800 millones, mientras que la emisión de títulos privados alcanzó los USD 1.700 millones.

De cara a febrero, los analistas anticipan un escenario más exigente. La oferta de divisas del sector agropecuario suele ser menor y la demanda podría verse presionada por el turismo y los pagos de deuda externa. No obstante, factores como las tasas de interés reales positivas, la remonetización de la economía y un menor perfil de vencimientos en dólares juegan a favor de la estabilidad cambiaria.

Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, sostuvo que, si bien febrero presenta desafíos, el Gobierno podría mantener el ritmo de compras si logra administrar cuidadosamente las condiciones del mercado. En tanto, Nicolás Guaia, CEO de Max Capital Asset Management, remarcó que la continuidad de las emisiones de deuda soberana y privada seguiría aportando dólares al mercado oficial.

A mediano plazo, el mercado observa con atención la acumulación de reservas como una señal clave para profundizar la baja del riesgo país, que ya se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos. “Será fundamental que esta dinámica persista para consolidar el roll over de la deuda en dólares y darle sustentabilidad al programa económico”, señalaron desde la consultora Invecq.

Con información de Infobae