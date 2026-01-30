Inicio del dólar hoy: guía de precios y tendencias importantes al viernes 30 de enero 2026

En la última rueda operativa de enero 2026, el dólar oficial mantiene su tendencia de estabilidad y cotiza este viernes 30 de enero a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). Tras una semana de movimientos laterales, la divisa minorista promedia los $1.465,08 en el resto de las entidades financieras, según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA).

En el mercado mayorista, la referencia para el comercio exterior se posiciona en $1.444,50, consolidando un mes de baja volatilidad donde el peso logró fortalecerse frente al billete estadounidense, mientras el Riesgo País perfora la barrera de los 500 puntos básicos.

Seguí toda la información de hoy, viernes 30 de enero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 30 de enero 2026

Si buscás el precio del dólar oficial banco por banco, consultá acá la cotización de este viernes 30 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1420 1470 Banco ICBC 1405 1453 Banco BBVA 1420 1470 Banco Supervielle 1430 1470 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1420 1470 Banco Macro 1420 1475 Banco Piano 1420 1480 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 30 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este viernes 30 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Sistema de bandas: el nuevo techo del dólar tras la indexación por IPC

A partir de enero 2026, el Banco Central (BCRA) implementó el esquema de flotación administrada donde el piso y el techo de la banda cambiaria ya no son fijos, sino que se actualizan diariamente siguiendo la inflación de dos meses previos (T-2).

Para este viernes 30 de enero 2026, los límites operativos establecidos por la autoridad monetaria se ubican de la siguiente manera:

Referencia de Banda Viernes 30 de enero 2026 Viernes 30 de enero (Cierre) Límite Superior (Techo) $1.563,31 $1.563,51 Límite Inferior (Piso) $894,10 $894,10

Este ajuste del 2,5% mensual para enero —basado en el IPC de noviembre— otorga una mayor flexibilidad al mercado. En la práctica, esto significa que mientras el dólar mayorista cotice dentro de este rango (actualmente en torno a los $1.446), el Central no tiene obligación de intervenir, permitiendo que la divisa fluctúe según la oferta y demanda privada.

No obstante, el BCRA mantiene activo su programa de acumulación de reservas, con una participación limitada al 5% del volumen diario, lo que explica la estabilidad de las cotizaciones en el cierre de este primer mes del año.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 30 de enero 2026

Viernes 30 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1455 1475

Dólares financieros: el MEP perfora su piso y la brecha cambiaria toca mínimos

En el cierre de la semana bursátil de este viernes 30 de enero 2026, los tipos de cambio financieros profundizan su tendencia a la baja, consolidando un escenario de alta estabilidad. El dólar MEP (o Bolsa) anota su sexta caída en las últimas siete ruedas, posicionándose apenas por debajo del dólar oficial minorista y reduciendo la brecha cambiaria a un histórico 1%.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), herramienta clave para la salida de divisas y operaciones de empresas, muestra un ligero reacomodamiento al alza del 0,7%. A pesar de este movimiento, la brecha respecto al dólar mayorista ($1.444,50) se mantiene en niveles mínimos de los últimos tres meses, reflejando una fuerte demanda de activos en pesos y una calma sostenida en la plaza financiera tras la exitosa acumulación de reservas por parte del Banco Central durante todo el mes de enero.

Este viernes 30 de enero 2026, los dólares financieros cotizan:

Dólar MEP : $1.460,57

: $1.460,57 Dólar CCL : $1.507,97

: $1.507,97 Dólar Cripto: $1.512,9 para la venta.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este viernes 30 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: