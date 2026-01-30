Enero 2026 cierra como el mejor mes financiero de Javier Milei, con el dólar como peor inversión

Enero de 2026 resultó el mejor mes en materia financiera del gobierno de Javier Milei, con el dólar a la baja, un abrupto descenso del riesgo país, compra de reservas y estabilización de la tasa de interés.

El dólar cayó, subieron las acciones y el Banco Central reforzó reservas

La clave fue la decisión de avanzar en forma decidida en la instrumentación del programa de acumulación de dólares para reforzar el patrimonio del Banco Central, exigencia por escrito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en lo fáctico, del mercado financiero.

Desde el 5 de enero, cuando realizó la primera operación, el Banco Central hilvanó 20 jornadas consecutivas sumando billetes. Este viernes fueron USD 23 millones y, por lo tanto, incorporó USD 1.157 millones.

Las reservas brutas cerraron enero en USD 44.502 millones. Hoy cayeron USD 1.738 millones por los ajustes propios de cada fin de mes que están obligados a realizar los bancos, y el lunes se estima que habrá una recuperación proporcional.

Si se compara con diciembre de 2025 (USD 41.167 millones), se produjo un incremento de USD 3.335 millones, que en buena parte se explica por el fuerte aumento del oro, metal que integra las reservas.

Cabe recordar que durante enero también se produjo el pago de USD 4.500 millones de un vencimiento de deuda con acreedores privados que impactó en las reservas.

Cuando a mediados de diciembre de 2025 el Banco Central anunció el programa, había informado que compraría hasta un 5% del volumen diario de operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) para evitar oscilaciones bruscas. Pero dada la abundante oferta que se nutrió de la liquidación de obligaciones negociables de empresas y de colocaciones provinciales, ese porcentaje fue superado.

Tal como se preveía, la reacción del mercado fue positiva y eso se vio reflejado directamente en una fuerte baja del riesgo país. Si bien este viernes rebotó a 495 puntos, a lo largo de enero se desplomó más de un 13% (desde 571 puntos), lo cual deja al país muy cerca de volver a emitir en los mercados internacionales. El miércoles 28 llegó a un piso de 476 puntos.

Si bien la recuperación de reservas es consistente, la demora en la revisión del FMI hace que el lunes se pierdan USD 890 millones para el pago de un vencimiento de intereses. En los fríos papeles, esta es una obligación que no puede postergarse hasta fin de mes para especular con la aprobación de la revisión y la llegada de USD 1.000 millones, pero no se descarta que se encuentre algún artilugio para evitar el impacto.

Con este favorable clima, la cotización del dólar se mantuvo estable e incluso registró alguna leve baja. De allí que se transformara en una “mala inversión” en los primeros 30 días de 2026.

El dólar oficial cerró en $1.415 y $1.465 para compra y venta respectivamente, lo cual muestra una caída del 1% en el mes.

En los bancos para los minoristas, el dólar en enero también terminó en $1.465, que representa una baja del 1,34%. El “blue” terminó en $1.450 y $1.470 con un retroceso del 4,7%. El mayorista completó el período en $1.447 con un retroceso del 0,9%. El MEP quedó en $1.462 y perdió un 1,2% en el mes, mientras que el contado con liquidación retrocedió un 1,4% para cerrar en $1.503.

Este comportamiento del dólar también le otorgó mayor holgura al programa cambiario porque la banda de flotación se amplió en el mes un 2,4%, correlacionándose con la inflación de noviembre. El límite superior ascendió a $1.563,51. En febrero, el ajuste del techo será del 2,8%, respondiendo a la inflación de diciembre, por lo que a lo largo del mes subirá proporcionalmente hasta $1.607,28.

Con este escenario, los inversores que se quedaron en dólares perdieron contra cualquier otro instrumento, incluyendo las acciones. El panel MERVAL observó alzas del 5% en el mes cuando se lo mide en pesos y del 6,4% en dólares.

Respecto de la tasa de interés, si bien hubo períodos de volatilidad, hacia final del mes se produjo una caída y el Tesoro Nacional pudo refinanciar la totalidad de sus vencimientos y, además, tomar algunos pesos adicionales para recomponer su cuenta en el Banco Central, debilitada luego de haber utilizado parte de sus tenencias para comprar los dólares y pagar el vencimiento a bonistas.

Por otra parte, en este arranque de año, la administración libertaria implementó una serie de normas para ajustar los precios de las tarifas públicas, lo que le permitirá reducir subsidios y consolidar el superávit fiscal durante el año. Esta era una de las tareas pendientes del acuerdo con el FMI, que, de todas maneras y pese a reiterados elogios, aún demora la confirmación del envío de la misión para realizar la auditoría que activa el desembolso.

Corresponsalía Buenos Aires