Bitcoin marca un nuevo récord y se consolida como activo global

Por Sebastián Serrano (CEO de Ripio)

Con un impulso imparable desde el piso de noviembre de 2022, cuando cotizaba U$S 16.200, Bitcoin (BTC) arranca el segundo semestre con un nuevo máximo histórico, de más de U$S 123.200. Así, la principal cripto del mercado lleva más de 30 meses con una tendencia general alcista, y un crecimiento del 635%. Además, entre julio de 2024 y julio de 2025 duplicó su valor y ya superó la barrera del 100% de aumento anual.



Bitcoin sostiene así su posición dominante en el mercado cripto, y consolida su precio por encima de los U$S 100.000. Considerando que comenzó el año alrededor de los U$S 97,000, el BTC tuvo un crecimiento acumulado superior al 27%, lo que le permite además asegurar su posición como el 6º activo más importante por market cap global, sólo por detrás del oro y de acciones como Nvidia, Microsoft, Apple y Amazon.



Con este rendimiento, BTC entró durante el primer semestre a una nueva escala de convergencia: ya no se integra a los portafolios de particulares, empresas y Estados como una alternativa exótica, sino como un activo central en las estrategias financieras actuales. El arranque del segundo semestre, con un nuevo pico de valor, promete profundizar esta tendencia.



Este crecimiento se dio con ayuda de algunos avances regulatorios, pero sobre todo gracias a la resiliencia que BTC mostró como activo incluso durante un período de máxima incertidumbre debido a conflictos geopolíticos (Rusia-Ucrania, Irán-Israel, Palestina, Líbano, Corea) y fricciones comerciales (la “guerra de aranceles” en Estados Unidos, Europa y China). También el progreso en la adopción y en la participación institucional en Bitcoin subrayan su carácter de refugio de valor.

Prácticamente 2 de cada 3 U$S invertidos en el mercado cripto están colocados en Bitcoin, tendencia que ganó fuerza en el último año y medio.



El otro indicador de mercado que resalta esto es el volumen de dominancia de Bitcoin, que está en el orden del 64%, según registran CoinMarketCap y otras plataformas. Quiere decir que prácticamente 2 de cada 3 U$S invertidos en el mercado cripto están colocados en Bitcoin. Tendencia que ganó fuerza en el último año y medio a partir de la aprobación en 2024 de los ETF spot de Bitcoin y el hecho de que entidades como bancos de inversión comenzaron a ofrecer servicios relacionados con criptoactivos. Esto impulsó aún más su legitimidad entre los grandes actores del mundo financiero, que siguen acumulando.



La compra institucional de Bitcoin como reserva estratégica también crece con la firma del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva para crear la Reserva Estratégica cripto de Estados Unidos de alguna forma funciona como la “cereza sobre la crema” de este semestre. Y es uno de los gestos centrales del significativo avance regulatorio en torno a Bitcoin en la primera mitad de 2025.



Ethereum (ETH), la segunda criptomoneda del mercado y principal plataforma para DeFi y smart contracts, tuvo en materia de precios una caída del orden del 30% durante el semestre, desde los U$S 3.455 de la apertura del año a los U$S 2.405 del 30 de junio.

La compra institucional de Bitcoin como reserva estratégica también crece con la firma del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva para crear la Reserva Estratégica cripto de Estados Unidos.



No obstante, desde la última semana del semestre y en continuado durante lo que va de julio, ETH siguió levantando la cabeza y se negocia muy cerca de los U$S 3.000. Estos movimientos recientes le hacen más justicia a una primera mitad del año con importantes novedades para Ethereum, más allá del retraso en su precio.

Tras el upgrade Pectra, mostró importantes avances en escalabilidad, redujo las tarifas y mejoró la eficiencia en las transacciones. Como plataforma de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes, sigue siendo la más utilizada, con una recuperación importante en sus volúmenes de uso gracias al nuevo boom del campo DeFi, mientras la adopción institucional sigue avanzando y los productos financieros basados en Ethereum, como futuros y ETF al contado, también ganan mayor tracción.



El segundo semestre está en marcha y tiene a Bitcoin con un nuevo máximo histórico, y un precio que es más del doble que el de hace un año, la expectativa está puesta en un rally que pueda romper la barrera de los U$S 130.000 y llevar el precio a U$S 140.000 en el corto plazo, y a U$S 160.000 para el final del año.