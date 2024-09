Blanqueo de capitales: el Gobierno oficializó la prórroga y estas son las 7 claves para entenderlo

El Gobierno de Javier Milei oficializó la prórroga del blanqueo para regularizar activos no declarados, uno de los instrumentos con los cuáles se busca captar dólares.

El especialista Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, detalló las 7 claves que definen esta prórroga y su impacto para quienes desean adherirse al blanqueo.

Señaló que el blanqueo, oficializado a través del Decreto 864/2024, no sólo permite un «borrón y cuenta nueva» para los contribuyentes, sino que también tiene el potencial de favorecer la reactivación económica, generando una mayor recaudación futura a medida que se declaren las rentas de los bienes blanqueados.

Las 7 claves para entender la prórroga del blanqueo

1. ¿Hasta cuándo se puede blanquear dinero en efectivo? El plazo para depositar dinero en efectivo se extendió hasta el 31 de octubre de 2024. Originalmente, vencía el 30 de septiembre de 2024.

A partir del 1 de noviembre de 2024, ya no será posible regularizar dinero en efectivo.

Los fondos deben depositarse en:

– Cuenta CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), si el dinero está en Argentina.

– Cuenta bancaria en una entidad financiera del exterior, si los fondos están fuera del país.

2. ¿Si deposité dinero en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024, cuándo podré retirarlo? El dinero depositado en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 podrá retirarse a partir del 1 de octubre de 2024.

Sin embargo, si realizas un retiro total o parcial, ya no podrás seguir depositando nuevos fondos en la cuenta CERA. Por ejemplo, si depositaste US$ 50.000 en la cuenta CERA durante septiembre de 2024 y el 10/10/2024 realizas un segundo depósito de USD 20.000, pero el 11/10/2024 decidís retirar USD 10.000 de los USD 50.000 iniciales, a partir de ese momento ya no podrás realizar más depósitos en la cuenta CERA. Sin embargo, podrás retirar los USD 40.000 restantes depositados en septiembre hasta el 31/10/2024. Los USD 20.000 depositados en octubre podrán retirarse a partir del 1/11/2024.

3. ¿Si deposito dinero en una cuenta CERA en octubre, cuándo podré retirarlo? El dinero depositado en una cuenta CERA durante octubre podrá retirarse a partir del 1 de noviembre de 2024.

4. ¿Si blanqueo efectivo de hasta USD 100.000, el Banco va a retener el 5%? No, si regularizás un monto de hasta USD 100.000 podrás retirarlo sin que se te aplique la retención del 5% del impuesto del blanqueo.

5. ¿Y si el efectivo es superior USD 100.000, el Banco va a retener el 5%? Depende. Si regularizás más de USD 100.000 y das el destino que establece la ley y la reglamentación hasta el 31 de diciembre de 2025, no se aplicará la retención del 5% del impuesto del blanqueo.

Sin embargo, si retiras el dinero antes de esa fecha, se aplicará el 5% del impuesto sobre el monto retirado.

6. ¿La prórroga de la primera etapa del blanqueo es sólo para dinero en efectivo? No, la prórroga de la primera etapa del blanqueo aplica tanto para dinero en efectivo como para cualquier otro tipo de bienes que se pueden regularizar.

7. ¿Cómo quedaron las fechas de las tres etapas del blanqueo? A continuación, detallamos las fechas de las tres etapas del blanqueo:

Etapa Detalle Fecha Original Nueva Fecha Etapa 1 Pago Anticipado del 75% y Manifestación de Adhesión Hasta el 30/09/2024 Hasta el 31/10/2024 Pago del saldo y Declaración Jurada 30/11/2024 (Sin cambios) Etapa 2 Pago Anticipado del 75% y Manifestación de Adhesión 01/10/2024 al 31/12/2024 01/11/2024 al 31/01/2025 Pago del saldo y Declaración Jurada 31/01/2025 28/02/2025 Etapa 3 Pago Anticipado del 75% y Manifestación de Adhesión 01/01/2025 al 31/03/2025 01/02/2025 al 30/04/2025 Pago del saldo y Declaración Jurada 30/04/2025 31/05/2025

*Fuente: Noticias Argentinas