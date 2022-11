Bunter: «Evaluamos hacer un centro comercial a cielo abierto en la calle Roca de Cipolletti»

El Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter, compartió con Pulso su diagnóstico y pronóstico del sector local, y las acciones tomadas desde la entidad.

José Luis Bunter, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti. Foto archivo.

PREGUNTA: ¿Cómo impactó la pandemia en el sector local?

RESPUESTA: Después de la pandemia, la situación es realmente compleja. Incluso la actividad de las empresas esenciales tampoco les garantizó liquidez. Y hay empresas que, después de pasar tiempos malos, tuvieron que sostenerse con sus trabajadores sin poder trabajar. Esto ayudó a destapar el ingenio para reinventarse, pero para sobrevivir hubo que pedir plata prestada, vender vehículos y propiedades. Los comercios fueron acumulando deudas importantes, pese a los subsidios. Fue una herida de muerte para muchas Pymes. Quienes no pudieron reinventarse, quedaron en la informalidad, cerraron sus locales, despidieron a sus trabajadores y empezaron a vender online. La idea es que vuelvan a la formalidad, por ello para que accedan a la app Beneficia deben tener una habilitación, no podemos permitir una “saladita” por medio de la plataforma.

P: ¿Cómo funciona esa app?

R: Su uso genera descuentos del 5% al 20%, dependiendo del rubro del comercio. Ese descuento se acredita en la billetera virtual de la app para que se vuelva a usar. Ahora está enfocada en estudiantes, y esos descuentos son importantes para ellos. Firmamos convenios con tres facultades de la Universidad Nacional de Río Negro, totalizando 8.700 alumnos. La idea es llegar a Neuquén y queremos sacar una tarjeta recargable. Creamos Beneficia incluso antes de la pandemia.

P: ¿Cómo le fue al sector en el Día de la Madre?

R: Nosotros estuvimos 5 puntos arriba, y Neuquén estuvo 4,7 puntos abajo en las ventas reales respecto del año pasado. Con la aplicación nos dimos cuenta que el movimiento de gente importante venía de Neuquén, Cinco Saltos, Allen, etc. Ahí nos damos cuenta de que está funcionando, que ya marcamos un camino. El problema es que los días posteriores al Día de la Madre los comerciantes se miraban la cara. Ahí encontrás una dicotomía.

P: ¿Cómo maneja el comercio de Cipolletti la competencia con sitios de venta online, cuyos precios son mucho más bajos?

R: Hay que seducir al cliente. Lo que está pasando es que los clientes van a la zapatería, se prueban los zapatos, miran la marca, van y los compran online. Acá tenemos un costo fijo muy importante. En primer lugar, hay un 5% de Ingresos Brutos y el 21% de IVA que se acumula a medida que se pasa de eslabón a eslabón en la cadena de comercialización. En segundo lugar, tenés un costo altísimo de alquileres petroleros, en el centro es terrible. Es difícil manejar esto. Lo que sí pudimos hacer es dar una mano con el tema de los garantes, y firmamos un convenio con tres compañías aseguradoras para contar con seguros de caución, que se pueden pagar con tarjetas de crédito. Los comerciantes que lo hayan contratado pueden mudarse de local sin penalidades porque los propietarios ejecutan el seguro.

«Lo que está pasando es que los clientes van a la zapatería, se prueban los zapatos, miran la marca, y los terminan comprando online.» José Luis Bunter, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti.

P: ¿El comercio cipoleño se beneficia de la actividad petrolera?

R: Claro que sí. Tenemos diálogo con la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro, y trabajamos en conjunto en el desarrollo y tratando de generar un valor agregado para todas las empresas locales con un “compre local”. Si vos no estás instalado en Neuquén, no podés trabajar en Neuquén. Nosotros queremos hacer lo mismo acá. Que tengan prioridad las empresas locales, incluso en las licitaciones. Además, estamos hablando con sindicatos para que sus afiliados más adelante también tengan descuentos.

P: ¿Hay convenios con el nivel educativo terciario?

R: Sí. Nosotros tenemos Celsius, que es una alternativa educativa de formación en oficios. Si bien estamos trabajando mucho con las facultades, hay una demanda laboral muy fuerte, y creemos que tenemos que traccionar rápidamente las carreras de oficio, porque tienen una rápida salida laboral y eso genera un movimiento económico importante dentro de la ciudad.

P: ¿Cuáles son sus perspectivas para el sector en la ciudad?

R: Nosotros tratamos de encontrar oportunidades en los momentos de crisis, como en este caso. No nos quedamos con eso de que van a venir situaciones malas. Tratamos de ver alternativas. No me cabe duda que en el sector cipoleño es capaz de agudizar el ingenio.

P: ¿Vuelve la peatonal?

R: En noviembre, desembarca en la ciudad todo un equipo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para hacer un estudio para el comercio a cielo abierto, como por ejemplo la calle Mitre en Bariloche. La calle Roca sería la más adecuada, ponerle conitos y adoquines, sacar la cartelería visible, poner luminarias diferentes. Estamos evaluando ese tema. La idea sería hacerlo los fines de semana, de 20hs a 04hs. Pero antes hay que armar la estética, hacer un cableado subterráneo. Y queremos poner espectáculos en cada una de las esquinas. En verano será explosivo, hasta cambiará los horarios de atención de los locales. Las tiendas podrán estar hasta las 12 de la noche.

P: ¿Se necesitará financiamiento para las obras?

R: Sí, pero se consigue. Lo que necesitamos son dos cosas. Primero, es la visión del intendente, su aceptación, su apertura con respecto a esto, y no creo que haya inconvenientes con ello. Y luego, del sector. Hay que visitar y convencer a cada una de las personas que viven y comercializan ahí. CAME sacó más de 200 centros comerciales a cielo abierto a nivel país, este sería uno más.

PERFIL:

José Luis Bunter es el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti.

Además ocupa el cargo de Vicepresidente Primero de Federación de Entidades Empresarias de Río Negro.

Es empresario gastronómico de la ciudad de Cipolletti y posee amplia experiencia en la dirección, gestión y coordinación de empresas de transporte y logística.