Caen los bonos y los ADRs retroceden hasta 6% en Wall Street este miércoles 3: qué pasa con el riesgo país

El mercado financiero argentino opera con mayoría de bajas durante la jornada de este miércoles 3 de junio debido a la creciente incertidumbre global. La tensión geopolítica en Medio Oriente repercutió de forma directa en los activos nacionales y provocó una caída generalizada en los títulos soberanos y las acciones de empresas locales que cotizan en el exterior.

El nerviosismo en Nueva York escaló luego de que Irán lanzó misiles contra objetivos en países vecinos. Además, el país asiático volvió a amenazar con restricciones sobre el estrecho de Ormuz.

En el plano local, las noticias que más repercuten son:

La r educción de las retenciones al trigo y la cebada al 5,5%, efectiva desde este mes de junio de 2026 tras su publicación en el Boletín Oficial.

efectiva desde este mes de junio de 2026 tras su publicación en el Boletín Oficial. El cronograma de baja gradual de los derechos de exportación a la soja y sus derivados , que iniciará en enero de 2027 y continuará hasta fines de 2028.

, que iniciará en enero de 2027 y continuará hasta fines de 2028. El rechazo de la Corte de Apelaciones de Nueva York al pedido de los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF para revisar el fallo de marzo, una decisión favorable para la Argentina.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó a Ámbito Financiero que el flujo comercial, las liquidaciones de Obligaciones Negociables emitidas en el exterior y los préstamos locales en dólares permiten al Banco Central mantener el ritmo en la compra de divisas.

Asimismo, el especialista aclaró que «la performance relativa y absoluta de la Argentina viene siendo muy positiva» desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

Qué pasa con los bonos, el riesgo país, el S&P Merval y los ADRs este miércoles 3 de junio

Los bonos soberanos en dólares operan con números rojos de manera mayoritaria. Los Bonares alternan subas y bajas, mientras que los Globales caen hasta un 0,1% liderados por el Global 2038.

Este escenario eleva el riesgo país: el indicador del J.P Morgan avanzó 1% y se ubica en 493 puntos básicos, según la última actualización de Rava Bursátil.

En el mercado local, el índice S&P Merval cae un 1,8% a 3.162.859,61 puntos en pesos, al igual que en dólares, que se encuentra en torno a 2.100,55 puntos.

En los paneles de Wall Street la mayoría de ADRs locales operan a la baja, encabezados por Globant (-6%), Banco Supervielle (-5,8%), BBVA (-5,5%), y Grupo Fin. Galicia (-3,6%). El único inverso a la tendencia es Tenaris (+0,3%).