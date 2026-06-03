Menos recaudación de IVA y caída del 15% en el uso de tarjetas: por qué la economía real no acompaña el optimismo oficial

El uso de las tarjetas de crédito cayó un 15% debido al recorte de los límites bancarios y al temor de los usuarios a no poder pagar los resúmenes. (Foto: gentileza)

El Banco Central ya supera los 48.000 millones de dólares en reservas y la inflación de mayo se proyecta al 2%, pero la economía real en la calle sigue sin dar señales de reactivación. Esta marcada paradoja macroeconómica golpea de forma directa al consumo interno, y provoca un enfriamiento comercial que preocupa tanto al sector empresarial e industrial como al Gobierno de Javier Milei.

Para explicar las implicancias de esta profunda brecha entre la macro y la micro, el periodista especializado en economía Pablo Wende analizó el panorama en su columna de Río Negro Radio.

Subrayó que, a pesar del entusiasmo del equipo económico por el ordenamiento fiscal, los ingresos reales de la población no logran recomponerse. De hecho, el analista puntualizó que mientras la recaudación total subió gracias al Impuesto a las Ganancias de las empresas —aliviando temporalmente a las provincias vía coparticipación—, los impuestos ligados al consumo cayeron fuertemente en la compración interanual: el IVA-DGI bajó más del 3,5% y el impuesto al cheque retrocedió más del 4%.

Contracción del consumo: las alarmantes cifras que exponen el terreno perdido frente a 2017

Esta parálisis del mercado interno se refleja de forma nítida en el financiamiento cotidiano, donde «el uso de las tarjetas de crédito sufrió una violenta caída del 15% en los últimos meses«, explicada tanto por el recorte de límites que imponen los bancos como por el autorecorte de los propios usuarios por temor a no poder pagar los resúmenes. Para ilustrar la magnitud de este retroceso generalizado, Wende aportó los datos de un informe elaborado por la consultora PxQ (liderada por Álvarez Agis), el cual compara la actividad actual con el año 2017, considerado el pico de consumo de los últimos quince años:

Venta de automóviles: registra un preocupante retroceso del 32% en la comparación histórica.





registra un preocupante retroceso del 32% en la comparación histórica. Crédito al consumo y supermercados: exhiben una baja del 17%.





exhiben una baja del 17%. Masa salarial en términos reales: el consolidado de los ingresos formales e informales arrastra una pérdida del 10%.





el consolidado de los ingresos formales e informales arrastra una pérdida del 10%. Venta de motovehículos: muestra una contracción del 6% respecto a aquel período de referencia.

En la vereda opuesta, el analista remarcó que los únicos rubros que logran mostrar signos positivos son aquellos sectores dolarizados o de nicho, tales como el turismo emisivo con una suba del 10%, el consumo de energía eléctrica con un alza del 19% y las importaciones de bienes de consumo final, que crecieron un 13% apuntaladas por las facilidades para importar.

Márgenes al límite y «salada electrónica»: la advertencia de los supermercados y la industria por la recesión

El freno de la actividad comercial también impuso un cambio drástico en las estrategias de las grandes cadenas de consumo masivo. Citando las declaraciones de referentes del sector como Federico Brown (La Anónima) y Eduardo Elsztain (IRSA), Wende explicó que al desacelerarse la inflación, el público recuperó la noción de los precios y ya no convalida aumentos especulativos.

«Acá el que no baja los precios no vende«, describió sobre una dinámica que obligó a las empresas a realizar ofertas agresivas y achicar sus beneficios al extremo, al punto de que hoy coinciden en que «el supermercadismo en Argentina dejó de ser negocio«, lo que fundamenta los intentos de venta de multinacionales como Carrefour.

Luis Galli es el presidente y CEO de Newsan. (Foto: gentileza)

A este complejo panorama comercial se le sumó una dura denuncia industrial expuesta en el congreso del IAEF por Luis Galli, Presidente y CEO de Newsan y responsable de la operación de Procter & Gamble. El directivo alertó sobre el avance de la competencia desleal, precisando que uno de cada tres celulares vendidos en el país es ilegal, el 70% de los perfumes ingresa de contrabando y hay una masiva filtración de cartuchos de afeitar Gillette traídos clandestinamente desde Brasil ante la falta de controles aduaneros.

Galli advirtió además sobre la proliferación de una «salada electrónica» en plataformas digitales, donde se revenden productos importados de China (como termos) que ingresan en valijas particulares sin pagar aranceles ni contar con certificaciones oficiales.

Riesgo país en 490 puntos y el espejo de Uruguay: los plazos reales para alcanzar la confianza internacional

La cautela del sector privado también explica por qué el riesgo país sigue estancado en la zona de los 490 puntos y la inversión extranjera directa real se mantiene en niveles mínimos, pese a las expectativas del RIGI. Mientras el Gobierno argumenta que el freno inversor responde al miedo de los empresarios ante un hipotético retorno del kirchnerismo que revierta el superavít, Wende aportó una dosis de realismo financiero apelando a la experiencia internacional.

Tras entrevistar en el IAEF a la exministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche, el columnista recordó que a ese país le costó diez años (entre 2002 y 2012) recuperar la categoría de Investment Grade (Grado de Inversión) tras perderla en su crisis financiera. Siguiendo ese sendero óptimo, el analista estimó que a la Argentina le tomaría como mínimo hasta el año 2030 transformarse en un mercado plenamente confiable para los capitales del exterior, dado que el país nunca ostentó dicha calificación y arrastra el peso de reestructuraciones previas.

Finalmente, en el plano político, advirtió sobre los peligros de la estrategia de «ring electoral» que ensayan Javier Milei y Luis Caputo al polarizar deliberadamente con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de cara al escenario 2027. Wende recordó que la historia reciente demuestra que subir a un oponente al escenario pensando que no llegará puede terminar pavimentando su camino a la presidencia, tal como le ocurrió en su momento a Mauricio Macri frente al kirchnerismo, o al propio Milei en la última elección nacional.

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