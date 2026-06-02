Depósitos récord y oferta del agro firme: por qué los argentinos compraron más dólares que el Banco Central en lo que va del año 

El ministro de Economía, Luis Caputo. La fuerte demanda minorista de divisas presiona el balance del Banco Central en un inicio de mes donde el dólar hoy cotiza a $1.445. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

El balance cambiario del Banco Central (BCRA) reveló que la compra de dólares por parte de los argentinos ya superó los US$11.000 millones en lo que va del año, ganándole la carrera a las reservas oficiales. Esta fuerte presión de la demanda minorista se conoce en un arranque de junio donde el dólar pegó un salto del 1,5% para cerrar a $1.445, lo que reactivó el debate sobre el excedente de pesos y la pax cambiaria que defiende el ministro Luis Caputo.

La economía argentina transita un arranque de junio con sutiles movimientos de piezas en el mercado financiero. Mientras la cotización minorista saltó casi un 1,5% para cerrar en 1.445 pesos y el mayorista se ubicó en torno a los 1.425 pesos, el último balance cambiario expuso una tendencia estructural profunda: en lo que va del año, los argentinos compraron más dólares que el propio Banco Central (BCRA).

Según datos del balance cambiario, la demanda del público consolidó un acumulado que ya supera los US$11.000 millones, sobrepasando la velocidad de recaudación de la autoridad monetaria y reactivando el debate sobre los excedentes de pesos en el circuito de ahorro.

Balance cambiario: los datos detrás de la compra de dólares de los ahorristas

El salto en la cotización coincidió con el cobro de los sueldos de mayo, un momento estacional donde los ahorristas aprovechan la estabilidad previa para dolarizarse. Ante este panorama, la autoridad monetaria tomó nota de la presión y moderó su actividad cotidiana, comprando apenas US$55 millones para evitar convalidar una escalada mayor en el precio del billete.

A pesar de este repunte diario, y según consignó Infobae, en el Palacio de Hacienda confían en que la oferta de divisas del agro se mantendrá firme en las próximas semanas, sumada al ingreso proyectado por colocaciones de deuda en el exterior de parte de empresas y provincias.

Las planillas del Central detallan la magnitud de la dolarización del sector privado:

El acumulado anual: Hasta el mes de abril, el público había adquirido US$9.000 millones, una cifra superior a los US$7.200 millones que el BCRA había logrado acopiar en el mismo período. Con la proyección de mayo, el total minorista ya rompió la barrera de los US$11.000 millones.

El comportamiento mensual: En abril, las compras netas alcanzaron los US$2.363 millones, motorizadas por unas 1,5 millones de personas. La cifra superó los US$1.750 millones de marzo y quedó apenas por debajo de enero, tradicionalmente alto por el turismo.

El rulo histórico: Desde que se levantó el cepo para el público hace un año, la compra total asciende a más de US$50.000 millones, registrando su pico histórico en septiembre con US$6.500 millones.

Elecciones 2027: la llamativa teoría de Luis Caputo sobre el dólar y la reelección de Javier Milei

Hasta el momento, en el equipo económico sostienen que los dólares «alcanzan para todos», dado que el Banco Central está a un paso de cumplir la meta anual de US$10.000 millones en compras. Una porción sustancial de los billetes adquiridos por los ahorristas permanece dentro del circuito institucional, llevando los depósitos en moneda extranjera del sector privado por encima de los US$39.000 millones.

El presidente Javier Milei. Desde el Palacio de Hacienda descartan una habitual devaluación o cobertura cambiaria preelectoral para los comicios de 2027. (Foto: Clarín Fotografía)

De cara al mediano plazo, la gran incógnita del mercado es cómo se comportará el público cuando comience el calendario electoral. El ministro de Economía, Luis Caputo, desestima un escenario de zozobra y proyecta que el 2027 será un año calmo para el mercado de cambios.

La tesis oficial argumenta que la reelección de Javier Milei estaría prácticamente garantizada por la recuperación económica en ciernes, lo que neutralizaría la tradicional búsqueda de cobertura cambiaria por temor al retorno del kirchnerismo. El contraste es notorio frente al año pasado, cuando la apertura del cepo en abril gatilló un récord de demanda de US$30.000 millones en sus primeros seis meses.

Con información de Infobae.