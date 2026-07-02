Cambiaron las tasas de los plazos fijos: los bancos que más pagan hoy, 2 de julio de 2026
Las entidades bancarias de Argentina ajustaron sus tasas nominales en el séptimo mes del año y como consecuencia, se actualizó el listado de aquellas que pagan más o menos. Mirá dónde te conviene ahorrar.
Ya se cobró la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de junio 2026 y quienes lo recibieron ya están pensando cómo invertirlo. De acuerdo a esto, te contamos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos hoy, 2 de julio 2026.
Ranking de plazos fijos hoy, 2 de julio de 2026
Con el inicio de julio se actualizó la tabla comparativa de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La misma se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.
El ranking este jueves, 2 de julio, se posicionó de la siguiente manera:
- Banco Macro: 19,5%
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco BBVA: 18,75%
- Banco Credicoop: 17,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Hipotecario S.A: 17%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
- Banco Santander: 16%
- Banco Galicia: 17,5%
Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así hoy, 2 de julio:
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 23%
- Banco VOII: 22%
- Banco Meridian: 22,5%
- Banco Masventas: 19%
- Banco CMF S.A: 22%
- Banco Bica S.A: 22%
- Reba Compañía Financiera S.A: 23%
- Banco del Sol S.A: 23%
- Bibank: 21%
- Banco Mariva: 21%
- Banco Tierra del Fuego: 19%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%
- Banco Dino S.A: 20%
- Banco Julio S.A: 19%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco de Comercio S.A: 19%
- Banco de Formosa S.A: 18,5%
- Banco del Chubut S.A: 18,5%
- Banco Comafi S.A: 17%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
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