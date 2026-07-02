Cambiaron las tasas de los plazos fijos: los bancos que más pagan hoy, 2 de julio de 2026

Ya se cobró la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de junio 2026 y quienes lo recibieron ya están pensando cómo invertirlo. De acuerdo a esto, te contamos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos hoy, 2 de julio 2026.

Ranking de plazos fijos hoy, 2 de julio de 2026

Con el inicio de julio se actualizó la tabla comparativa de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La misma se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

El ranking este jueves, 2 de julio, se posicionó de la siguiente manera:

Banco Macro: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Hipotecario S.A: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Banco Galicia: 17,5%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así hoy, 2 de julio: