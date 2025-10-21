Cambio de hábito: el consumo masivo cae en los supermercados y crece en los comercios de barrio

El consumo masivo en Argentina registró una caída del 3,7% en septiembre en comparación con agosto, aunque mostró un alza interanual del 4,4%. Sin embargo, el dato más relevante es el cambio en los hábitos de compra: mientras los supermercados y mayoristas continúan en baja, los comercios de barrio y las plataformas de e-commerce ganan terreno. Los datos surgen de un informe de la consultora Scentia.

Según el análisis, este fenómeno responde a que los consumidores optan por compras de pocas unidades en comercios de cercanía. Desde Scentia señalaron que la cautela predomina en un contexto de incertidumbre electoral y volatilidad cambiaria, y que la esperada recuperación de los salarios no se concretó.

En la comparación interanual, los supermercados de cadena registraron una caída del 4,4% y los mayoristas retrocedieron un 4,3%. En contraste, los autoservicios independientes crecieron un 8,6% y los kioscos y almacenes, un 8,5%. El canal de e-commerce fue el de mayor expansión, con un incremento del 14,7%.

Bebidas, el rubro más afectado

El informe detalló que el rubro de bebidas es el que muestra la mayor retracción. Las bebidas con alcohol cayeron un 10,6% interanual y las sin alcohol un 5,9%. En el otro extremo, la canasta de Alimentación subió un 5,7%, Impulsivos un 5,3% e Higiene y Cosmética un 2,6%.

En los autoservicios de barrio, la mayoría de las canastas mostraron avances, con Alimentación expandiéndose un 14,9%. En cambio, en los supermercados y mayoristas, prácticamente todos los rubros presentaron bajas.

Malas ventas en el Día de la Madre

Este panorama se complementó con un mal desempeño en una fecha comercial clave. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas por el Día de la Madre cayeron un 3,5% en comparación con 2024. Se trata de la cuarta caída interanual consecutiva para esta celebración.

Desde CAME señalaron que, a pesar de que el 83,5% de los comercios ofreció descuentos y promociones, «las ventas no lograron repuntar en términos reales«. La entidad atribuyó el resultado a la disminución del poder adquisitivo de los hogares.