Swap, bonos y deuda: el movimiento del Gobierno de Javier Milei para acelerar la caída del riesgo país

Con el objetivo de reducir el riesgo país, el Gobierno redefine su estrategia financiera a partir del acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, que prevé un swap de monedas y una recompra de bonos. En este sentido, el presidente Javier Milei explicó cómo se utilizarán los 20.000 millones de dólares.

El movimiento del Gobierno de Javier Milei para acelerar la caída del riesgo país

El presidente Javier Milei, en declaraciones televisivas, precisó que el intercambio de monedas (swap) por US$20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos tiene como objetivo dar seguridad a los inversores y facilitar el acceso al crédito, así como también podría ser utilizado para afrontar pagos de deuda en 2026.

El mandatario declaró: «En caso que no podamos financiarnos porque el riesgo país sigue muy alto estaríamos tomando deuda para pagar deuda, con el objetivo que baje el riesgo país, la tasa de interés y para que los argentinos puedan conseguir crédito».

Los 20.000 millones de dólares que forman parte del acuerdo no ingresarán inmediatamente, sino que entrarán a las reservas totales del BCRA solamente por el monto que sea activado y a medida que se utilicen distintos tramos del total.

Por otra parte, el Tesoro estadounidense continuaría interviniendo en el mercado cambiario, al menos por el momento. Si bien sus intervenciones no impidieron que suba el dólar oficial, pero si lograron amortiguar el ritmo de incremento en las últimas dos semanas.

El anuncio del swap no generó mayor impacto en el precio de los bonos, pero en cambio logró el realizado posteriormente por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien adelantó que se está avanzando en la operatoria conocida como «Deuda por Educación». El fin sería recomprar bonos en dólares con financiamientos de agencias y organismos multilaterales.

Esta novedoso movimiento del Gobierno tuvo un impacto en el mercado. Los bonos revirtieron las pérdidas y terminaron en positivo con subas de entre 1,5% y 2%.

El equipo económico tiene como objetivo central apuntar a la baja del riesgo país, para ello precisa una fuerte recuperación adicional de los bonos. Pero el camino se muestra largo y sinuoso debido al deterioro de este año. Según lo resaltado en el sitio Infobae, el nivel de 1.000 puntos hay que bajarlo al menos a 500 para pensar en recuperar el acceso a los mercados voluntarios de deuda.

El Gobierno tiene expectativas para que suceda este proceso después de las elecciones, cuando se hayan disipado las dudas por la incertidumbre por los resultados. Además, el Gobierno confía en que una mayor demanda de deuda argentina impulse la baja del riesgo país y reactive el crédito en el mercado interno.

Con información de Infobae