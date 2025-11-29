Cambios en subsidios: qué impacto tendrá el nuevo esquema en las tarifas de luz y gas

El Gobierno Nacional presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados, y dispuso la consulta pública en donde será sometido el nuevo diseño.

La Secretaría de Energía detalló el nuevo esquema para los subsidios, en donde dejará de existir la segmentación por niveles N1, N2 y N3; el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados.

El comunicado hizo hincapié sobre la irregularidad del sistema subsidiario, en donde 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, y entre ellos habían 370.000 solicitudes que figuraban a nombre de personas fallecidas.

Además, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo, quienes recibían subsidios como si fueran de ingresos bajos.

Cambio en los subsidios: el nuevo esquema

A partir de los cambios, pasarán a haber solamente dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

Hogares con subsidios: recibirán una bonificación sobre el valor de la energía.

Hogares sin subsidios: abonarán el costo pleno del servicio.

Este nuevo esquema será sometido a una consulta pública con el fin de “poner en conocimiento de todos los interesados los antecedentes pertinentes y el análisis realizado por la Autoridad de Aplicación, de manera de asegurar la participación ciudadana previa a su aprobación”.

Cambio en los subsidios: el impacto en las tarifas

El impacto en las tarifas será significativo. Según Infobae, se estima que los hogares subsidiados cubrirán, en promedio, el 76% del costo de la electricidad y el 79% del gas. El Gobierno proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos pagarán menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% de ese segmento menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional.

De esta manera, quienes superen los límites establecidos abonarán la totalidad del consumo al precio pleno. La asistencia estatal dejará de ser generalizada y se focalizará en los hogares vulnerables.

Desde la perspectiva fiscal, el Gobierno apunta a reducir el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026, lo que representa USD 3.000 millones, frente al 1,5% registrado en 2023 y al 0,65% previsto para 2025, añadió el medio nacional.

NA | Infobae