Río Negro sumó nuevos medios de pago en los colectivos: en qué líneas se podrá pagar con tarjeta o QR

El Gobierno Nacional anunció este miércoles que se sumaron nuevas líneas de colectivo al sistema de pagos abiertos en Río Negro. En total, son 23 ramales del Alto Valle, Viedma y otras que otras que conectan con Neuquén y Buenos Aires.

Ahora, además de la SUBE, se añaden las posibilidades de pagar el transporte con tarjetas de débito, crédito, prepagas sin contacto Visa y Mastercard; celulares y relojes con tecnología NFC; y código QR.

Asimismo, recordaron que, si bien el valor del pasaje es lo mismo en cualquier medio de pago, si abonás con SUBE mantenés los descuentos de la Tarifa Social Federal.

Qué líneas de colectivo sumaron nuevos medios de pago en Río Negro

Las líneas con jurisdicción municipal que se sumaron los nuevos medios de pago digitales y con tarjetas son:

Cipolletti : 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Viedma : A, B, C, D, E, F y G.

: A, B, C, D, E, F y G. General Roca: Aeroclub – 140 Viviendas, Barrio Nuevo, Chacra Monte – Paissanidis, Islas Malvinas – Puente Cero, J.J. Gómez – Alta Barda, Mosconi – La Rivera, Paso Córdoba, Quinta 25, Stefenelli – La Costa.

Por otro lado, las líneas de de jurisdicción nacional que conectan la provincia con Neuquén y Buenos Aires son: