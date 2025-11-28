Es oficial: el Gobierno de Javier Milei confirmó un nuevo aumento en el precio del gas para diciembre 2025

El Gobierno a través del Ministerio de Economía, y con la publicación del Boletín Oficial, reveló un nuevo aumento del costo de gas. El recargo se aplicará por cada 9.300 kilocalorías que ingresen al sistema de ductos del territorio nacional y afectará en el sistema de consumo tanto a domicilios como a comercios.

El ministro de Economía, Luis Caputo firmó el aumento en la Resolución 1909/2025 aumentando el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El porcentaje de aumento se fijó en 7,50%.

La resolución detalla que la suba del servicio debe ser implementado por las comercializadoras de gas. El valor se aplicará sobre el precio de gas adquirido en el PIST. El Ministerio de Economía justificó el recargo ante la imposibilidad de sostener un esquema de subsidios generalizados y crecientes, financiados con aportes del Tesoro Nacional.

Según informó el registro técnico de la Dirección de Tarifas y Regalías de la Dirección Nacional de Economía y Regulación, el aumento surge por la protección económica-financiera del 2025, donde se demostró la necesidad de fondos mayores para cubrir los costos del Fondo Fiduciario.

Gobierno oficializó un nuevo aumento en el precio del gas: cómo afectará a los usuarios

El aumento reflejado en lo domicilios se deberá calcular multiplicando el volumen consumido por el precio promedio ponderando de la empresa y la alícuota.

Cabe recordar que este mes, noviembre, el servicio ya había registrado un incremento. En aquel entonces el Ejecutivo publicó la Resolución 1698/2025 que establecía un recargo 7,20% sobre el precio del gas natural en el PIST.

La nueva normativa establece el recargo en siete coma cincuenta por ciento lo que se traduce en una suba de 0,30 puntos porcentuales en el recargo

El Gobierno destacó la necesidad de homogeneizar la aplicación del recargo a todos los agentes económicos del mercado de gas, para evitar distorsiones del costo absorbido por los usuarios finales.

La medida se centra en la emergencia del sector energético nacional, declarada a través del decreto 55/2023 y prorrogada por los decretos 1023/2024 y 370/2025, que extendieron la vigencia de la emergencia y del período de transición hacia subsidios