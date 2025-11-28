Nación cambia los subsidios a la energía de todo el país: 10 claves para entender lo que se viene

Nación anunció un cambio de fondo en el sistema de subsidios a las tarifas de la energía.

El gobierno de Javier Milei anunció hoy un cambio fuerte en el segmento de la energía con la creación de un régimen único para los subsidios a la energía que entrará en vigencia el próximo 1 de enero y que dividirá a los usuarios en dos grupos, uno con subsidios y el otro sin ninguna ayuda del Estado. El sistema se denomina Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tendrá una audiencia pública para debatirlo y marca el fin del sistema de segmentación, y de programas como Tarifa Social y Hogar. Acá te explicamos 10 claves para entenderlo.

Actualmente están en vigencia varios sistemas de subsidios a la energía, ya que junto al de la segmentación en N1. N2 y N3 hay además otros programas como Tarifa Social del gas, el Programa Hogar para el acceso a garrafas y uno similar para quienes reciben GLP por redes, muy usual en la zona cordillerana. Todos esos sistemas dejarán de existir el 1 de enero y se pasará a este nuevo sistema único que ya no tendrá 3 categorías de usuarios, sino solo dos.

1- Esta es la primera gran diferencia, no habrán dos categorías de usuarios con subsidios como hoy, que está el N2 o clase media y el N3 o clase baja. Sino que habrá una sola categoría de usuarios con subsidios que deberá cumplir con los criterios fijados que volverán a ser revisados.

Para esto se creará el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF) que tomará las bases del actual RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), pero también unificará allí a los usuarios de los programas de GLP, y progresivamente migrará a los usuarios de garrafas del Programa Hogar.

2- Los datos de cada usuarios podrán ser actualizados, ya que no solo hay un parámetro de ingresos familiares que es el primer filtro para tener subsidios, sino que también se incorporarán otros beneficiarios como los de la Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, quienes tengan el certificado de vivienda ReNaBap y en el caso de Certificados de Discapacidad se evaluará cada caso.

En lo que hace a ingresos económicos, el nuevo sistema tendrá un tope de 3 Canastas Básicas Totales (CBT) que actualmente equivalen a 3.641.397 pesos de ingreso familiar, es decir de todos los convivientes.

3-El proyecto presentado no contempla en el caso del tope de ingresos económicos el impacto de lo que se conoce como leyes de Zona Desfavorable, que habitualmente se reconocen con una diferencia del 22% y que sí se contemplaron en el actual sistema de Segmentación para calcular una Canasta Básica Total ajustada a la realidad de las provincias patagónicas.

4- El cambio más notorio está en los topes de consumo. Ya que para quienes mantengan los subsidios, los mismos no serán planos, sino que solo se aplicarán sobre un volumen determinado, con el objetivo de evitar el derroche energético. Esto ya tenía una aplicación parecida en el actual sistema, pero ahora se profundiza mucho más.

En el caso del gas natural por redes, se mantendrán los actuales topes que rigen desde hace 3 años y que contemplan el mayor uso no solo en invierno sino también en las diversas zonas bioclimáticas del país. Esto se extenderá a los usuarios de GLP y en el caso de las garrafas se contarán solo 1 por mes en los meses templados y 2 por mes entre mayo y septiembre.

Para el servicio de energía eléctrica se fijan dos topes de consumo, en función de lo que se analizó como temporada de alta demanda de energía y de baja demanda. En el caso de la baja demanda, serán los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre y el tope de consumo es de 150kWh por mes.

Para los meses de alta demanda se consideró enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Y en este caso el tope es de 300 kWh por mes. Con estos topes se busca cubrir las demandas de energía tanto del pico del verano como del invierno, aunque no se consideraron diferencias por regiones climáticas.

5- El beneficio de los subsidios será del 50% pero no del consumo, sino que será sobre un precio promedio y claro está que dentro del tope de consumo. El proyecto no contempla beneficios para el consumo excedente, como sucedía actualmente.

En el caso del gas natural, se optó por determinar un precio promedio ponderado anual, entre el precio del verano que ronda los 2,91 dólares por millón de BTU (siempre hablando del precio del gas en punto de ingreso o PIST) y el precio del invierno se estimó en 4,40 dólares el millón de BTU, dando así un precio ponderado de 3,79 dólares sobre el que se aplicará la bonificación.

En este caso, el gas natural solo tendrá el descuento del 50% en los meses de invierno, que van de abril a septiembre, y no tendrán ningún beneficio en los demás meses.

6- De forma extraordinaria y con el fin de evitar un cambio brusco, el gobierno aplicará un subsidio adicional del 25% tanto para el gas como para la energía eléctrica que irá descendiendo en forma gradual hasta diciembre de 2026. Matemáticamente implica que cada mes bajará un 2%.

7- Los topes fijados para los usuarios de garrafas prometen ser un punto de reclamos, dado que se contempló un consumo promedio de 1 garrafa por mes en los meses templados y 2 garrafas al mes en el invierno (que va de mayo a septiembre).

Con esto, al aplicarse un subsidio del 50%, el beneficio sería de solo media garrafa en meses templados y 1 garrafa en invierno por familia, y contando además el precio oficial de las garrafas que es muy difícil de conseguir en gran parte del país.

8- Desde el gobierno se informó que se remitió al Congreso una propuesta para modificar la Ley de Zonas Frías, la 27.637 que desde 2021 multiplicó por 4 el alcance de la vieja ley de Zona Patagónica del gas. Ya en el proyecto del Presupuesto 2026 se indicó que se busca eliminar este beneficio que va del 30 al 50% en el precio del gas y que abarca a 3 millones de usuarios, en contraposición con los 900.000 de Zona Patagónica.

9-El Régimen de Zona Patagónica se mantendría vigente. Se trata del beneficio del 50% de descuento en el precio del gas que se aplica a la región por sus condiciones climáticas por la Ley 25565/2001. Este beneficio se aplica solo a los usuarios residenciales, contemplando incluso a quienes a partir de enero no tengan subsidios ya que en realidad es un aporte solidario sustentado por los mismos usuarios.

10- Se creó un sistema de consulta pública para que los interesados puedan dar sus opiniones. Para participar de la misma pueden ingresar a https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados. El plazo para realizar sus aportes mediante el formulario es hasta el 19 de diciembre.

Desde Nación se indicó que los usuarios del sistema de de gas propano indiluido por redes (GLP) y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir de enero mediante el formulario disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

Además se marcó que la revisión del sistema heredado permitió detectar irregularidades significativas que ya fueron corregidas: 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 solicitudes que figuraban a nombre de personas fallecidas. Además, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo quienes recibían subsidios como si fueran de ingresos bajos.

Y se remarcó que el nuevo esquema busca terminar con estas distorsiones, terminar con los privilegios y concentrar los recursos del Estado en quienes realmente necesitan acompañamiento para sostener el consumo indispensable de energía.