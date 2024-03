Caputo alertó a empresarios por la inflación de marzo y dijo que la estabilidad “vino para quedarse”

El Ministro de Economía, Luis Caputo, alertó a los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) por la inflación de marzo y dijo que la estabilidad “vino para quedarse”.

El funcionario buscó llevarles tranquilidad respecto del rumbo de la economía. En ese marco, se refirió al precio del dólar y aseguró que “la estabilidad llegó para quedarse”.

Durante su discurso alertó que la inflación de marzo puede ubicarse en línea con el dato de febrero y advirtió cierta dificultad de que sostenga la baja de los últimos dos meses.

Reconoció que si bien los alimentos en supermercados bajaron sus precios, no es el único item a tener en cuenta.

El funcionario destacó a los empresarios y los trató a los presentes como “héroes que sobreviven a todas las vicisitudes del país”.

Además señaló que no van a cambiar el curso económico del Gobierno. “Nosotros no nos vamos a desviar de este curso, la estabilidad vino para quedarse. Esto es un punto clave, porque muchos como que se quedan especulando cuando vendrá el cimbronazo. No debiera pasar porque hemos hecho un trabajo que lleva a lo que está pasando”, remarcó.

Además dijo que la popularidad del presidente Javier Milei está subiendo y la gente volvería votarlo. “Quiero inyectarles de alguna manera el optimismo de que la estabilidad va a continuar. Va a continuar porque nosotros vamos a seguir ese mismo rumbo (…) Ahora está de moda cuestionar la gobernabilidad. Cuando no pueden cuestionar lo que está pasando en la economía, se puso de moda cuestionar la gobernabilidad. (…) Hoy ya estamos en marzo, ¿alguien cree que el presidente está a 20 días de irse? Su popularidad subió, si hubiera elecciones ahora ganaría cómodamente en primera vuelta”, concluyó.

Con información de Infobae y NA